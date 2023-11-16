快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空城開發案塵土飛揚汙染...剔除區聯外路窄 議員批市府遲不處理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
航空城開發區塵土飛揚影響周邊住家。圖／桃園市議員徐其萬提供
航空城開發區塵土飛揚影響周邊住家。圖／桃園市議員徐其萬提供

桃園市議員徐其萬今天在議會總質詢指出，桃園市航空城發區工程不但引發塵土飛揚汙染環，讓尚未搬遷的住戶和剔除區（不需搬遷）的民眾遭受很大的痛苦，而且有的空屋已經損壞成了廢墟就在易除區旁邊，成為髒亂源，甚至有雨傘節等毒蛇出沒；還有剔除區的聯外道路窄到只有4公尺寬，有安全問題，前市府和上個會期他都反映，為什麼不趕快處理？

工務局長汪在宙允諾責成所屬航空城工程處盡快處理，也會在灑水或覆蓋堆置的土方，以免影響附近住家生活和環境。

徐其萬再用投影畫面，舉例剔除區統帥社區和徵收區之間沒有排水溝、擋土牆，兩個區塊徵收區基地比剔除區，下雨的時候雨水都往地勢低的社區這邊流，沒有排水溝可以導水，問工程處，答案是細部計畫沒有排水溝。

徐其萬抨擊，他在前府時就質詢，新市府上任後他也質詢過，到現還是沒結短，現在是怎樣？等航空城開發區整地完成以後就沒問題嗎？一樣有高低差的問題啊。

汪在宙坦言當訂定計畫時，徵收區和剔除區、產專區當初訂定都市計畫細節時，確實有些地方沒有隔離，目前已經整理出81處的剔除區和87的保留區，有些區域像產專區會請經發局協調，請得標廠商自行退縮廠區，其他的請地政局和都發局做細部計畫時能隔開留空間，做好排水問題。

徐其萬強調，這是當初的都計整體規畫問題問題討論很久了，要拿出會議公文讓外界知道市府討論過哪些問題和改善對策，王明鉅副市長稍後答詢坦言當初細計畫沒有很細緻，會全盤清點了解哪些地方要留出空間做好排水工程。

徐其萬再指出，市府在大園區開發產專區開，規畫主要道路有30公尺寬，但是既有的社區（剔除區）聯外道路只有4公尺寬不能會車，萬一消防車要進入怎麼辦？都發局長江南志表示有邀集工務、地政局討論後決議拓寬道路，也會同時檢討類似的情形。徐其萬要求下個會期開議前一定要解決，不能光討論不解決問題。

排水溝 航空城 桃園

延伸閱讀

農地供設排水溝還得繳土增稅 地主不滿：搶地又搶錢

112年全國社區金點獎出爐 新北4據點4人獲肯定

航空城安置住宅會適度降價幅度？張善政說明作業步驟

台62線轎車偏離車道跨坐路側排水溝 安全氣囊全爆女駕駛受傷

相關新聞

民進黨團批高虹安年花百萬元租豪車 竹市府：跟賴清德同款

新竹市議會民進黨團今天聯合質詢，再度批評市長高虹安棄前市長林智堅座車不用，每年花114萬元「非全時」租市價315萬元To...

盼向新竹市取經 竹縣議員爭取高灘地增設棒壘球場

新竹縣政府斥資6910萬於頭前溪北岸高灘地規畫河濱公園，並設置親子共融式遊戲場、滑輪練習場、綜合球場等休閒運動設施。新竹...

板龍、新梅龍快速道路 政院𠄘諾明年啟動可行性評估

桃園市長期爭取板龍快速道路和新梅龍快速道路計畫，副市長蘇俊賓今上午出席行政院院會時，呼籲中央盡速推動道路開闢。市府表示，...

議員盼關西外環道速推動 竹縣府將送內政部審議

新竹縣議員羅仕琦今天說，關西外環道打通後能讓地方交通更便捷，盼縣府加速推動。竹縣長楊文科說，預計明年初案件送到內政部都委...

管線卡卡...苗栗市復興路分洪工程 民眾諷「哈馬斯地道」

苗栗市復興路二段玉維路、僑育北街1公里多，因地下箱涵工程，管線進場施工卡卡，6個半月工期還要追加1個多月，部分用路人及居...

竹北西區4校老舊、設施損壞 竹北市公所撥近百萬改善

新竹縣竹北市西區學校豐田國小、新港國小、鳳岡國小及鳳岡國中等4校均有老舊及設施損壞問題，竹北市公所提撥近百萬經費修繕，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。