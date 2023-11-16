航空城開發案塵土飛揚汙染...剔除區聯外路窄 議員批市府遲不處理

桃園市議員徐其萬今天在議會總質詢指出，桃園市航空城發區工程不但引發塵土飛揚汙染環，讓尚未搬遷的住戶和剔除區（不需搬遷）的民眾遭受很大的痛苦，而且有的空屋已經損壞成了廢墟就在易除區旁邊，成為髒亂源，甚至有雨傘節等毒蛇出沒；還有剔除區的聯外道路窄到只有4公尺寬，有安全問題，前市府和上個會期他都反映，為什麼不趕快處理？

工務局長汪在宙允諾責成所屬航空城工程處盡快處理，也會在灑水或覆蓋堆置的土方，以免影響附近住家生活和環境。

徐其萬再用投影畫面，舉例剔除區統帥社區和徵收區之間沒有排水溝、擋土牆，兩個區塊徵收區基地比剔除區，下雨的時候雨水都往地勢低的社區這邊流，沒有排水溝可以導水，問工程處，答案是細部計畫沒有排水溝。

徐其萬抨擊，他在前府時就質詢，新市府上任後他也質詢過，到現還是沒結短，現在是怎樣？等航空城開發區整地完成以後就沒問題嗎？一樣有高低差的問題啊。

汪在宙坦言當訂定計畫時，徵收區和剔除區、產專區當初訂定都市計畫細節時，確實有些地方沒有隔離，目前已經整理出81處的剔除區和87的保留區，有些區域像產專區會請經發局協調，請得標廠商自行退縮廠區，其他的請地政局和都發局做細部計畫時能隔開留空間，做好排水問題。

徐其萬強調，這是當初的都計整體規畫問題問題討論很久了，要拿出會議公文讓外界知道市府討論過哪些問題和改善對策，王明鉅副市長稍後答詢坦言當初細計畫沒有很細緻，會全盤清點了解哪些地方要留出空間做好排水工程。

徐其萬再指出，市府在大園區開發產專區開，規畫主要道路有30公尺寬，但是既有的社區（剔除區）聯外道路只有4公尺寬不能會車，萬一消防車要進入怎麼辦？都發局長江南志表示有邀集工務、地政局討論後決議拓寬道路，也會同時檢討類似的情形。徐其萬要求下個會期開議前一定要解決，不能光討論不解決問題。