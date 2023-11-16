「大區輪作」喊停 農糧署同意苑裡明年一期稻能繳公糧

農業部農糧署「大區輪作」制度明年喊停，苗栗縣穀倉苑裡鎮約有1000公頃稻作首當其衝，若配合明年一期休耕，既領不到輪灌省水的4萬2000元補助，如果不休耕，收成稻米又不能繳交公糧，將「兩頭落空受害」，上周在地農民向立委陳超明陳情後，今天傳來好消息，農糧署初步同意放寬能繳納公糧。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，今天上午已收到農糧署同意放寬能繳納公糧的電子公文，等收到紙本正式公文後，就會透過農會各小組長知會基層農民。他說，配合農糧署「稻作四選三」政策，2年4期休耕1期，每公頃補助4萬5000元；因苑裡與台中大甲區輪灌，明年一期稻作輪到苑裡休耕，但政策突喊停，才造成農民恐慌，認為不休耕不能領休耕補助，收成也不得繳交公糧，只能坐等盤商收購，價格難以保證。

鄭年鈞強調，這次在地農民反彈較大的原因，主要是苑裡地區一期稻作收成較好，二期稻作要面臨颱風及東北季風的可能受損，以今年為例，二期稻作受到日前颱風影響，減產二至三成。為此，農民當然是傾向一期春耕，二期休耕。

陳超明則表示，上周反映農民心聲與農業部積極協調建議，農糧署已同意受到大區輪作取消及113年第一期作休耕的地區，同意放寬能繳納公糧；同時也提醒農友，由於休耕四選三制度尚未取消，剩下三期仍有一期必須休耕，以符合相關規定。