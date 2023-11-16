竹市原民急難救助金9月已用光 市府：轉介社會處民間團體

新竹市原住民急難救助金在今年9月用完，且原民會年底前尚無經費可再撥款運用。竹市原民議員林慈愛指出，原民會主要按照原民人口比例來提撥經費，這幾個月仰賴市府其他局處和公益關體等協助，幫助遇到難關的族人。對此，新竹市府回應，後續有急難救助需求的民眾，轉介到社會處和民間慈善團體來協助。

新竹市今年撥付原住民急難救助補助金的經費為11.5萬，加上市府補助3.4萬多，這筆經費到今年9月已經全數用光，市府向原民會申請，也無相關經費可撥款運用。新竹市府民政處表示，原民的急難救助金以各縣市設籍轄內人口數為主，都是依照人口數多寡來分配，竹市原住民數約有4500人。

這三個月因經費已用罄，遇到原住民有急難救助的需求時，會協助轉介給轄區的區公所，內部有急難救助的機制，有個案已領到相關補助。此外，也轉介到在地的教會團體以及府內的社會處等機制來申請經費。

林慈愛表示，以往族人遇到受傷、往生，或是家中經濟支柱倒下時，多半不太知道如何申請，認為手續過於繁瑣，這幾年她先協助族人收件，備齊相關文件後，市府人員立即訪視，就能協助撥款。不過，她也認為新竹市原民人口數雖然不算多，但是經費相對來說，仍是不足，得靠府外的公益和教會等團體來協助。

對此，民政處回應，明年急難救助金費將會增加，同時在這3個月積極協助族人，並轉介到府內和府外相關單位。