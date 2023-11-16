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桃園通學步道改善僅個位數 張善政允諾：2年完成73件立案工程

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員黃家齊在議會總質詢關切學校周邊的通學步道，質疑完工件數偏低。圖／桃園市議會直播畫面
桃園市議員黃家齊在議會總質詢關切學校周邊的通學步道，質疑完工件數偏低。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議員黃家齊今天上午在議會總質詢指出，台灣行人步道常處於設計不良的狀態，桃園新開發區雖然看得見逐步改善的成果，但舊市區有些早期步道的規畫，尤其是通學步道，無論家長接送區或學生通行的空間，安全方面都比較弱，市府改善的速度慢，到目前只有個位數少數學校的通學步道獲改善。

工務局長汪在宙答詢說明，通學步道改善工作量大，預算也一直增加，上個月立案要改善的66 件，這周增至73件，桃園區已經完工的有東門、建德國小和福豐國中，施工中的有文昌國中、大業國小，另有5所已經在規畫中，有些規模大的改善工程會跟中央爭取經費，其他的由市府編預算。

桃園市長張善政表示，目前73件立案的通學步道改善工程，計畫利用2年完成，給學生和家長安心上學放學和接送的空間。

黃家齊引用工務局提供的資料，顯示桃園市目前學校周邊通學步道已列入改善的有73件，只有6件完工，對照全市有190所國小（不含附設公幼），73件立案要改善，比率偏低。目前未完成的通學步道，學生在上學放學時要有好的輔助措施，教育局、敬察局都要注意維護學童安全，同時協調工務局了解學校接送區、避車彎的空間是否足夠。

汪在宙說，會先了解學校對通學步道的需求，同時會勘有沒有足夠方空間規畫這樣的步道，除了通學步道，也會規畫候車亭讓學生等車時有安全的空間，還有雙色溫路燈，提醒汽機車駕駛人經過學校或路口時注意學生其他行人安全，在龜山區楓樹國小推出後地方反映很好。

教育局

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