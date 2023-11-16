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影／桃竹竹苗TPASS熱銷近3萬張 議員爭取和北北基桃整合

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員羅仕琦指出，TPASS月票對通勤鄉親是一大福音，不但便宜且方便，但很多鄉親在台北上班，還要買兩段票，希望能和北北基桃整合。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員羅仕琦指出，TPASS月票對通勤鄉親是一大福音，不但便宜且方便，但很多鄉親在台北上班，還要買兩段票，希望能和北北基桃整合。記者黃羿馨／攝影

桃竹竹苗TPASS通勤定期票上路後，截至本月14日已售出2萬9586張，相當熱賣。但新竹縣議員羅仕琦反映，許多鄉親要通勤到台北工作，還是要買兩段月票，是否也能和北北基桃整合？新竹縣交旅處表示，因跨地區整合涉及層面較廣，希望由交通部統一整合相關方案，待交通部後續回應再推行。

羅仕琦今天在議會質詢時指出，桃竹竹苗TPASS月票對通勤鄉親是一大福音，不但便宜且方便，但很多鄉親在台北上班，還要買兩段票，反而沒有享受到便捷的福利，以國光號來說，單程票價是160元，如果往返、上班22天計算，一個月的交通費支出就約要7040元。

羅仕琦也指出，若使用TAPSS從竹東搭車到台北，也是要買2段票，也就是桃竹竹苗TAPSS1200元、基北北桃TAPSS1200元，1個月也要2400元，應該要想辦法和北北基桃整合，爭取讓民眾「一路通」。

新竹縣交旅處長戴志君表示，TPASS是由上而下政策，由交通部制訂以3年為期投入200億的計畫，交通部推出時，直接畫定北、中、南三大都會區，並先行於7月啟用，其餘部分看各縣市自行申辦，桃竹竹苗4縣市因有意願，後續才去中央申請，並於10月才上線。

戴志君也指出，不少鄉親也反映跨區無法使用問題，新竹縣政府已於本月10日和新竹市一起發文給交通部，希望北北基桃、桃竹竹苗兩個區塊可以共同使用TPASS，但因跨地區整合涉及層面較廣，票價訂定、費用支出都還要討論，希望由交通部統一整合相關方案，待交通部後續回應再推行。

交通部 新竹 TPASS

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