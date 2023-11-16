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湖口生命園區計畫終止 陳栢誠爭取原預定地蓋教學醫院

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員陳栢誠建議，生命園區計畫已終止，加上新豐、湖口無大型醫院，應可用來設置教學型醫院。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員陳栢誠建議，生命園區計畫已終止，加上新豐、湖口無大型醫院，應可用來設置教學型醫院。記者黃羿馨／攝影

新竹縣大型醫院等醫療資源集中在竹北都會區，新豐鄉、湖口鄉無大型急重症醫院，發生意外、重病都須至竹北就醫，甚至遠赴林口長庚醫院。新竹縣議員陳栢誠建議，既然生命園區計畫已終止，何不利用原預定地來設置教學型醫院？新竹縣長楊文科表示，土地部分中央指示要歸還給國有財產署，未來地方上若有需要，再來規畫如何使用。

陳栢誠指出，湖口已成為全國第二大鄉，人口發展快速，急需醫療資源，但鄉民就醫不便，轄內只有仁慈醫院，許多民眾拿藥、看醫生都要到竹北甚至新竹市，如果遇到緊急狀況或重大傷病，還要遠赴林囗長庚醫院，對鄉親極為不便且沒有保障，現今新豐、湖口人數急速增加，未來勢必要面對醫療問題，應長遠規畫。

陳栢誠認為，生命園區計畫取得軍方同意無償撥用的土地，位置鄰近交流道、往來便利，既然計畫已終止，他建議邀請財團法人來成立具備急重症搶救能力的教學醫院或區域醫院，提升新豐、湖口醫療品質，也帶動地方繁榮。

楊文科表示，新竹縣醫療水準、醫院自他上任後增加不少，竹北有中醫大新竹附醫、東元綜合醫院以及新竹台大分院生醫醫院竹北院區。湖口生命園區終止後，大家都有提出建議，不過土地中央已指示要歸還給國有財產署，未來地方上若有需要，再來規畫如何使用，同時也要徵詢新豐、湖口、財團意願，「這意見非常好，可以來試看看」。

新竹縣衛生局長殷東成表示，竹北新增中醫大和台大生醫竹北院區後共增加1000床，基層診所400多家中，湖口就有39家，新竹縣醫師數也比去年增加4.4%，已有1600人左右。

殷東成表示，衛生局將鼓勵新竹縣內的區域醫院，例如中醫大、新竹台大生醫、以及東元醫院有無可能到湖口擴建分院的計畫，同時也跟中央爭取到急重症患者不用轉出，直接請醫學中心的醫師過來新竹縣看診。

殷東成說，像是林口長庚、三總、亞東、新光的急診醫師，針對比較有致命危險的像是心肌梗塞和腦中風，分別找來心臟外科和神經外科醫師來到新竹縣救急，目前仁慈醫院就有跟亞東、新光有這樣的合作。

陳栢誠認為，生命園區計畫取得軍方同意無償撥用的土地位置鄰近交流道，往來便利，既然計畫已終止，他建議成立具備急重症搶救能力的教學醫院或區域醫院。圖／報系資料照
陳栢誠認為，生命園區計畫取得軍方同意無償撥用的土地位置鄰近交流道，往來便利，既然計畫已終止，他建議成立具備急重症搶救能力的教學醫院或區域醫院。圖／報系資料照

新竹 醫師 衛生局

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