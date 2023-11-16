被爆收「會費」替違法攤商關說？桃園前議員廖輝星：不可能

桃園市虎頭山公園人潮絡繹不絕，違法擺攤情況存在已久，傳前桃園縣議員廖輝星夫婦籌組「桃園市虎頭山商業聯合會」，向攤商收取「會費」，替攤商奔走四方、跟警方「泡茶聊天」免去開單罰錢，但有攤商繳了錢還是被罰，引發不滿；廖輝星受訪表示成立聯合會是攤商所託，錢都用於會務運作和環境維護，也絕無替攤商關說。

轄區警方表示，員警會定時上山巡查違法擺攤情況，一經查獲均開單告發，絕無包庇。

虎頭山公園位於桃園市桃園區，因步道林蔭茂密，山上又有知名廟宇，登山健行遊客與香客絡繹不絕，因此也吸引不少攤商聚集，違法擺攤情況存在已久；警方雖有取締，但問題始終難解。

有攤商爆料，前桃園縣議員廖輝星以社團名義成立「桃園市虎頭山商業聯合會」，每月收取每攤3千元到4千元不等會費，有證才可以擺攤，也可免去警方找麻煩困擾。雖然知道這種行為不法，但廖是前議員，有一定人脈實力，也曾在網路PO自己到分局泡茶聊天照片，因此大家敢怒不敢言，只能乖乖繳費。

市議員余信憲表示，從警方取締情況來看，看不出有因施壓減少取締情形，但地方違法擺攤情況已久，市府應做相關規劃，尋覓適合地點安置攤商，讓他們能安心做生意。

「哪有減少開單，昨天才來開單。」一名虎頭山攤商證實攤商之間確實有聯合會在整合運作管理，但警察開單沒少過，昨天（16日）才來取締，吞了一張1200元的罰單。

被開單的攤商表示，聯合會依攤商位置分為上、中、下3級，依等級收取3千元到4千6百元不等會費，不清楚會費有無用來打點警方或由廖出面向警方施壓，但繳了會費之後，會有人維護環境，攤位也都固定，搶位紛爭減少許多，也會有定期出遊和聚餐，管理上還算是有制度。

「一切都是莫須有的指控！」廖輝星表示，虎頭山商業聯合會是疫情期間攤商面臨被抄命運，拜託他出面組織運作，並非他主動籌組，收取會費也都用在會務運作、攤位管理及環境維護方面，絕對沒有進私人口袋，甚至理監事開會聚餐，他還要自掏腰包。