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竹市香山濕地藝術季25日登場 「香山山海」遊程先開跑
新竹市年度藝術盛典「香山濕地藝術季」將於25日起至12月3日登場，今年以「竹潮」為題，呼應濕地潮水更迭的氛圍，邀請民眾回到美麗農村，除了打造3處戶外地景藝術作品外，也推出3大主題、9場次的農村永續遊程。「香山山海」遊程已經開跑，歡迎民眾報名體驗農村的美好。
產發處表示，今年香山濕地藝術季的農村永續旅遊活動，以「玩在地、走在地、吃在地」的理念，共規畫「香山山海」、「紓壓里山」、「歸真好食」三大遊程，內容結合竹市豐富生態、特色產業及農村好物，希望營造農村永續旅遊風貌。
「香山山海」遊程已於日前開跑，邀請民眾體驗永續農法、永續餐食以及手作體驗，包括體驗使用種植的農產品製作創意料理，更使用廢棄蔬果皮等永續材料美化農產品包裝，讓民眾深刻體驗田園農村生活、親手製作永續餐桌，並享用辛勞一天的成果。
接下來「紓壓里山」、「歸真好食」等遊程將陸續登場，歡迎民眾踴躍報名，共同體驗一日田園小農，感受自然農村風情，報名請點此。
產發處也說明，「2023香山濕地藝術季」將於11月25日起至12月3日展出藝術家、農村居民及旅人共創的戶外地景藝術作品，屆時歡迎民眾體驗竹市農村的轉型活化，享受一整天田園生活，放慢腳步融入綠色生活，共創專屬新竹的農村永續旅遊新風貌。
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