竹市孔廟廣場造勢熱點 疑遭惡意借用

新竹市孔廟前廣場向來被視為選舉重要造勢場地，由於屬於公園範圍，須向市府借用。時代力量議員林彥甫發現借用規範漏洞百出，大選前周末全被藍綠提前「借好借滿」卡位，惡質的是借而不用前3天才取消，完全不用受罰，昨呼籲市府修正辦法。

城市行銷處回應，為避免惡意借用，將檢討研擬借用後取消預約的時間或納入相關罰則。也將研議依公園場地面積大小擬訂「新竹市公園綠地及廣場使用收費標準」，以納入相關使用場地費或保證金或其他方式，符合使用者付費及公平性原則。

新竹市包括孔廟前廣場、天公壇廟前廣場與樹林頭夜市等處都是熱門的戶外造勢場地，依新竹數位市民整合服務平台的公園綠地場地租借資訊，孔廟前廣場從11月初到明年1月中的周末假日全被借滿，部分還顯示借用後取消。

林彥甫昨在議會質詢直指，竹市公園綠地遭有心人惡意借而不用，應設保證金和使用者付費機制及相關罰則，確保公平；市府應參考其他縣市做法，將活動異動的告知時間提早到7天前，防範有心人惡意借而不用，讓真正想要借用場地的人也可以使用。

城市行銷處說明，依據新竹市公園綠地等場地借用管理規範，申請借用場地，最早可於活動前90天提出申請；如有申請借用場地經核准後，無故或未於預定活動當日前3天前取消使用者，市府得立即撤銷借用許可等，後續將研議修正相關規定。