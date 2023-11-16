桃捷綠線延伸中壢綜規 政院年底核定

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫報告今年10月已送中央審議，行政院副院長鄭文燦昨天視察時表示，年底前行政院會核定綜合規畫，盡早施工。其中，桃園機捷A23中壢車站月台將加長，讓綠線延伸中壢的列車可停靠，未來機捷系統重置時，將整合綠線、中壢延伸線和機捷成環狀營運，預計2032年民眾可以一車到底無需轉乘。

桃捷綠線延伸中壢全長7.2公里，將設置1座高架、4座地下車站，捷工局長劉慶豐說，全案納入前瞻基礎建設計畫，總經費約361.59億元，中央負擔209.46億元，桃園市政府負擔152.13億元，預計2031年可通車，完成後將可連結捷運機場線及綠線形成桃園市境內環狀捷運路網，串聯八德與中壢地區。

捷工局表示，捷運綠線延伸中壢，原規畫與機捷線在中壢火車站各設置GE07與A23站，以約120公尺連通道銜接轉乘，交通部審查考量轉乘距離過長，檢討後改為加長月台，民眾步行約26公尺即可轉乘。

鄭文燦昨視察時表示，綠線延伸中壢綜合規畫報告，行政院會年底前會核定，讓綠線、中壢延伸線跟機場線3條路線可以組成桃園環狀骨幹，預計2032年讓機捷和綠線系統整合，民眾可一車到底無需轉車。而台鐵中壢車站，未來將是機捷、捷運綠線、鐵路地下化的三鐵共構車站。

鄭文燦說，目前的暫時方案是把A23站的部分月台給綠線使用，但未來仍要恢復為行李拖運月台，讓A23站可以做到預辦登機、行李託運，成為出國的第一站。配套工作還包含路廊取得，體育園區周邊道路、中山東路優化，都要由市政府接續完成。