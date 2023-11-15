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議員質疑教育業務考核恐未達80分 竹市：申覆中

中央社／ 新竹市15日電

民進黨新竹議員劉彥伶說，經取得竹市教育業務考核資料，民國112年的分數恐未達80分，憂心明年中央補助地方經費將會減少。市府表示，已在申覆中。

新竹市議會今天進行單位業務質詢，劉彥伶針對教育處教育業務的考核進行質詢，指新竹市110年度的教育業務考核分數達96分，去年也有88分，但她近期取得竹市教育業務考核資料，今年的總分可能僅73分。

劉彥伶指出，根據她取得的教育考核資料，112年新竹市在「改善國民中小學校園環境」項目中僅得到50.5分，其中細項「國中小老舊校舍整建情形」更是僅得0.5分（滿分50分），今年成績真的低得誇張。

劉彥伶指出，中央對地方政府一般性補助款有考核機制，各面向考核成績低於80分，將按未達的比例扣減補助，依這次的考核成績，明年新竹市教育經費恐會減少，受影響的是竹市學生。

對此，新竹市教育處長陳木金答詢指出，目前教育處已在申覆，對於劉彥伶所提今年教育考核成績，不知資料來源為何，令他感到疑惑且不開心。

對於陳木金的回覆，劉彥伶氣憤回應，議員的職責是監督市府，有權知道考核分數，她向新竹市政府教育處索要相關資料都未提供，比較過去竹市教育處考核成績，即便是在申覆階段，也從來沒有那麼低分過。

新竹市教育處提供新聞資料表示，112年補助考核執行成效，目前仍處在申覆階段，教育處努力爭取中央肯定與支持，會持續精進各項教育事務，推動竹市全方位、多元、優質教育。

新竹 議員 小學

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