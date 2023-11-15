青春音樂祭12月15日、16日苗栗巨蛋登場 李千娜來了
2023苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 邀請南方二重唱、李千娜，及家家等藝人演出，縣長鍾東錦等人歡迎民眾索票觀賞，規畫一趟年末小旅行來苗栗同歡。
山釀青春音樂祭12月15日第一場「搖擺年華」民歌演唱晚會，歌手施孝榮、王夢麟、鄭怡、金智娟、周治平，及南方二重唱將帶來多組經典歌曲；第二場「青春派對」流行音樂晚會，李千娜、家家、麋先生、魏嘉瑩、張語噥、田亞霍等人演出。
音樂祭門票12月1日起，分別在高鐵苗栗站、苗栗火車站、竹南火車站旅遊服務中心，及青年創業指揮部免費索取，每場票券5000張，每人限領4張，送完為止。
縣府今天為音樂祭暖身，南方二重唱在第一辦公大樓演唱「海裡來的沙」，並應鍾東錦帶來安可曲「恰似你的溫柔」，鍾也一同合唱，隨後民歌演唱晚會當天主持人陳偉民、南方二重唱合唱「曠野寄情」，氣氛熱鬧滾滾。
縣府指出，音樂祭贊助企業包括在地業者享沐時光莊園渡假酒店、飛牛牧場、綠意山莊，贊助住宿券及門票；諾曼地旅行社、御源旅行社贊助國內機票2張及東南亞航線機票1張，還有連鎖品牌保力達及泰山贊助飲品，民眾只要在臉書「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁指定貼文中，留言、公開分享並TAG好友，就有機會抽中機票、住宿票及門票。
此外，民歌演唱晚會當天晚上9點可憑證，兌換米食點心盒，流行音樂晚會當天下午5點完成指定任務可獲得精美好禮，活動詳情請可上「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁查詢。
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