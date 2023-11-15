快訊

外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

青春音樂祭12月15日、16日苗栗巨蛋登場 李千娜來了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 縣長鍾東錦等人歡迎民眾索票觀賞。圖／苗栗縣政府提供
苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 縣長鍾東錦等人歡迎民眾索票觀賞。圖／苗栗縣政府提供

2023苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 邀請南方二重唱、李千娜，及家家等藝人演出，縣長鍾東錦等人歡迎民眾索票觀賞，規畫一趟年末小旅行來苗栗同歡。

山釀青春音樂祭12月15日第一場「搖擺年華」民歌演唱晚會，歌手施孝榮、王夢麟、鄭怡、金智娟、周治平，及南方二重唱將帶來多組經典歌曲；第二場「青春派對」流行音樂晚會，李千娜、家家、麋先生、魏嘉瑩、張語噥、田亞霍等人演出。

音樂祭門票12月1日起，分別在高鐵苗栗站、苗栗火車站、竹南火車站旅遊服務中心，及青年創業指揮部免費索取，每場票券5000張，每人限領4張，送完為止。

縣府今天為音樂祭暖身，南方二重唱在第一辦公大樓演唱「海裡來的沙」，並應鍾東錦帶來安可曲「恰似你的溫柔」，鍾也一同合唱，隨後民歌演唱晚會當天主持人陳偉民、南方二重唱合唱「曠野寄情」，氣氛熱鬧滾滾。

縣府指出，音樂祭贊助企業包括在地業者享沐時光莊園渡假酒店、飛牛牧場、綠意山莊，贊助住宿券及門票；諾曼地旅行社、御源旅行社贊助國內機票2張及東南亞航線機票1張，還有連鎖品牌保力達及泰山贊助飲品，民眾只要在臉書「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁指定貼文中，留言、公開分享並TAG好友，就有機會抽中機票、住宿票及門票。

此外，民歌演唱晚會當天晚上9點可憑證，兌換米食點心盒，流行音樂晚會當天下午5點完成指定任務可獲得精美好禮，活動詳情請可上「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁查詢。

苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 南方二重唱今天暖場演唱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 南方二重唱今天暖場演唱。圖／苗栗縣政府提供

青年 火車站 機票

延伸閱讀

藍白合有共識 張善政：下架民進黨更近一步 鍾東錦：非常好

｢台灣米勒」張秋臺獲客家終身貢獻獎 鍾東錦今前往祝賀

李千娜懷孕公布寶寶性別！黃尚禾喜獲手長腳長的BOY

黃尚禾曝李千娜懷孕4個月「半夜提奇怪要求」 崩潰哭了

相關新聞

青春音樂祭12月15日、16日苗栗巨蛋登場 李千娜來了

2023苗栗山釀青春音樂祭12月15日、16日在苗栗巨蛋體育館登場， 邀請南方二重唱、李千娜，及家家等藝人演出，縣長鍾東...

議員呼籲盡快遷建竹東行政中心 楊文科允諾全力推動

新竹縣議員彭余美玲今天在新竹縣議會質詢時表示，竹東是客家大鎮，地方都期待盡快動工文化大禾埕及遷建竹東行政大樓，希望縣府考...

議員指家長接送區車常違規久停 竹市允科技執法

時代力量新竹市議員林彥甫今天指出，公托、公幼周邊家長接送區常遭車輛違規久停，市府應加強臨停管制。新竹市交通處表示，將規劃...

18名小學生溺斃憾事...竹市第五公墓遷葬擬保存墓碑

新竹市南寮國小正前方的第五公墓去年啟動遷葬，市議員彭昆耀今天質詢關切遷葬進度，尤其公墓內安葬1960年間18名渡船不幸溺...

苗栗市自由街延伸至正發路瓶頸 1.9億元打通有譜

苗栗市自由街延伸到正發路都市計畫8公尺寬道路未開闢，成為交通瓶頸，苗栗市公所今天宣布最近獲得中央補助1億多元補助，公所配...

桃園改造公園挖到大量垃圾 工務局：未來先做鑽探評估

桃園市政府斥資7826萬餘元在八德區楓樹腳打造旗艦型特色公園，原定10月完工，但開挖發現大量廢棄物，清運造成工期延宕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。