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議員呼籲盡快遷建竹東行政中心 楊文科允諾全力推動

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣議員彭余美玲關心竹東文化大禾埕進度，希望盡快動工並遷建竹東行政中心。記者巫鴻瑋／攝影
縣議員彭余美玲關心竹東文化大禾埕進度，希望盡快動工並遷建竹東行政中心。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議員彭余美玲今天在新竹縣議會質詢時表示，竹東是客家大鎮，地方都期待盡快動工文化大禾埕及遷建竹東行政大樓，希望縣府考量地方發展全力推動，縣長楊文科允諾竹東已躍升全台第一大鎮，會全力推動完成。

彭余美玲表示，竹東客家音樂村計畫終止後，縣府在原基地規畫的「文化大禾埕」，但目前進度卡關，竹東是客家大鎮，連續半世紀舉辦全國客家山歌比賽，建議以客家元素吸引全台旅客，成為打卡新勝地，帶動地方繁榮發展。

楊文科表示，文化大禾埕計畫對竹東鎮的發展非常重要，今年4月獲客委會同意補助5.5億元，目前縣府辦理設計監造發包作業中，預計明年第一季設計監造決標，後年動工，工期1年半。

楊文科說明，總造價16.6億元的竹東綜合行政大樓案，縣府也與鎮公所就興建經費達成協議， 11月已完成設計監造案決標，預訂明年完成設計書圖，後年上半年發包，工期3年。

縣府交旅處說明，文化大禾埕配合即將完工的轉運站及規畫興建竹東綜合行政中心，將提供各年齡層民眾旅遊、市集、展演創作及多元學習的共享空間，帶動地方文化創生並扣接浪漫台三線，未來將串接客家特色旅遊景點吸引國內外遊客，帶動地方商業繁榮。

楊文科 新竹

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