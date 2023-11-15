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18名小學生溺斃憾事...竹市第五公墓遷葬擬保存墓碑
新竹市南寮國小正前方的第五公墓去年啟動遷葬，市議員彭昆耀今天質詢關切遷葬進度，尤其公墓內安葬1960年間18名渡船不幸溺斃頭前溪的南寮國小學生，還有座墓園紀念碑，後續如何處理？市府回應文資專案小組初步認為有文資價值，明年將開第二次會議凝聚共識，文資認定不影響遷葬作業，可同步進行。
這起小學生溺斃悲劇發生在1960年3月22日，18名南寮國小的學生搭乘渡船準備從舊港地區到學校參與活動，不幸遭遇沈船罹難。事發之後，18名學童安葬在第五公墓處，現場還設置墓園紀念碑，刻印18名罹難學生的名字，銘記這場悲痛的溺斃悲劇。
由於占地約三公頃的第五公墓環境雜亂、發展不易，竹市府去年編列6千萬元遷葬補償金啟動遷葬。彭昆耀今天質詢追問民政處第五公墓遷葬進度？無主墓碑如何處理？強調這18名小學生不能當作無名屍處理，應讓他們永遠在一起，也能記取這場歷史。
市府民政處長施淑婷說，第五公墓共計有1454座墳墓，有主墓遷葬截至10月底已遷葬652座，將於明年4月30日截止，屆時未遷葬的墳墓都將視為無主墓，將由市府代為進行遷葬，預計明年下半年完成第五公墓遷葬作業，公墓之後將評估作為公園使用。
市府文化局文化資產科指出，針對第五公墓的墓園紀念碑陸續開過2次專案小組會議，委員對其文資價值沒有疑義，但對於登錄類別沒有共識先暫緩，預計明年會再開專案小組會議凝聚共識，將朝建議登錄為紀念建築方向進行，有共識後將排大會審議。
文資科也說明，墓園紀念碑包含墓碑、台階等構造物，若獲文資身分即可保留，不影響一旁的墓塚遷葬工作。民政處指出，18名小學生骨骸都尚未遷葬，經了解後代大部分意見希望未來能再葬在一起，市府會積極協助家屬辦理。
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