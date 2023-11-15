苗栗市自由街延伸至正發路瓶頸 1.9億元打通有譜

苗栗市自由街延伸到正發路都市計畫8公尺寬道路未開闢，成為交通瓶頸，苗栗市公所今天宣布最近獲得中央補助1億多元補助，公所配合8530萬餘元，預計明年施工打通。

苗栗市公所2021年7000萬元打通橫車路至自治路160公尺瓶頸路段，命名自由街，公所接續再提報內政部生活圈交通系統建設計畫，自由街從自治路再延伸到正發路，最近獲得中央建設經費支持，同意補助1億餘元，公所配合8530萬元，包含2800萬元工程費，及1億6750萬元用地費。

市公所指出，自由街從自治路延伸至正發路，全長184公尺、寬8公尺，計畫核定後，公所將辦理用地價購與工程設計發包施工，預計明年完成開闢，工程完工後，打通北苗地區東、西向瓶頸路段道路，連結家樂福大賣場及台13線路網，提升周邊交通便利性，並配合中央推行人本環境改善計畫，建置人行通行空間，路網更完整便捷。