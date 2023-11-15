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桃園改造公園挖到大量垃圾 工務局：未來先做鑽探評估

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德區楓樹腳公園改造計畫因挖到大量垃圾，清運花了不少時間，工務局預估期程推遲半年，最快明年４月完工。示意圖／桃園市政府提供
桃園市八德區楓樹腳公園改造計畫因挖到大量垃圾，清運花了不少時間，工務局預估期程推遲半年，最快明年４月完工。示意圖／桃園市政府提供

桃園市政府斥資7826萬餘元在八德區楓樹腳打造旗艦型特色公園，原定10月完工，但開挖發現大量廢棄物，清運造成工期延宕，經費也增加近3千萬元，民進黨市議員許家睿建議市府將土質鑽探納入景觀工程的前期規畫，提高工程效率；工務局坦言楓樹腳公園因屬淺開挖工程，事前未做鑽探，未來會將鑽探列入SOP，避免情況重演。

楓樹腳公園位於八德區瑞豐里、瑞泰里附近，占地約3.5公頃，為軍方無償撥用土地，地方規劃作為公園使用多年，去年市長張善政上任後提出「一區一旗艦」特色公園計畫後，獲7826萬餘元經費挹注改造，內容包括高架景觀棧道、動物意象遊戲塔、共融式遊戲場等，原定今年10月完工，但期程一延再延，10月預估明年2月完工，本月初又延後到明年4、5月。

許家睿指出，楓樹腳公園是瑞泰、瑞豐等地里民重要休憩場所，晨間常有民眾運動，因改造架起圍欄後，地方都期待早日完工，但工程未如期完成，還一度停工20多天，引發地方憂慮，擔心「新的公園沒著落，舊的公園也沒了」。

工務局表示，楓樹腳公園動工後發現地下埋有家電碎料、單車內胎等民生垃圾，數量多達2千立方公尺，清運垃圾花了不少時間，加上變更設計規畫，所以期程有所延宕。另外，由於該土地是軍方無償撥用，經過協商，清運費用由市府負擔，所以經費也有所增加。

許家睿表示，公共工程因不可預期狀況給予廠商展延期限十分合理，但有些狀況應該可以避免，市府過去進行公園高低落差、滯洪池等景觀工程時，未做土質鑽探納，無法掌握地下埋了什麼東西，導致開挖發現廢棄物後，需要清運或變更設計，導致工程延宕，建議將鑽探納入SOP，提前掌握，精準計算工程所需經費及期程。

工務局表示，以往公共工程只有向民間收購土地或有大型建設才會事前鑽探，楓樹腳因為是軍方無償撥用土地，又屬淺開挖工程類別，所以並未鑽探，不過有此經驗，未來類似工程會將土質鑽探納入事前作業，提升整體效率。

桃園市八德區楓樹腳公園改造計畫因挖到大量垃圾，清運花了不少時間，工務局預估期程推遲半年，最快明年４月完工。示意圖／桃園市政府提供
桃園市八德區楓樹腳公園改造計畫因挖到大量垃圾，清運花了不少時間，工務局預估期程推遲半年，最快明年４月完工。示意圖／桃園市政府提供
圖說：桃園市八德區楓樹腳公園改造計畫因挖到大量垃圾，清運花了不少時間，工務局預估期程推遲半年，最快明年４月完工。示意圖／桃園市政府提供
圖說：桃園市八德區楓樹腳公園改造計畫因挖到大量垃圾，清運花了不少時間，工務局預估期程推遲半年，最快明年４月完工。示意圖／桃園市政府提供

廢棄物 桃園

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