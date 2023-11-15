添好運、三澧集團祭6萬高薪搶人 竹北徵才活動周五登場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心，將於周五（17日）下午1時30分在竹北市中興里集會所舉辦「2023年新竹地區現場徵才活動」，共邀集20家廠商參加，提供1091個工作機會。其中餐飲業流動高、缺工嚴重，企業祭出高薪搶人才，三澧餐飲集團實習主管職缺薪資上看6萬2千、和億生活集團（添好運）誠徵店經理薪水開6萬1千等。

竹北就業中心指出，該場徵才活動包含科技傳產製造業、餐飲業、零售業及其他服務業等4大產業別，其中餐飲服務業因人員流動率高，管理階層人才現斷層，各家企業紛紛祭出高薪向優秀人才招手，包括三澧餐飲集團開出內、外場實習主管職缺，薪資上看6萬2千、和億生活集團（添好運）提供店經理一職，薪資上看6萬1千等。

製造業部分，索爾思光電招募晶片、晶粒製程高級工程師，薪資亦來到6萬，富士康科技集團子公司鴻佰科技一共釋出265個職缺為本場次最多，有興趣的民眾可先上竹北就業中心活動網站瀏覽參加廠商及職缺資訊，加快當日求職速度。

竹北就業中心陳玉秋主任表示，去年勞動部調查指出，青年勞工初次尋職遭遇困難原因除「經歷不足」占59.6%為最高者外，還有55%是「不知道自己適合做哪方面工作」，為協助青年釐清職涯方向，本次徵才活動現場特別設置青年諮詢專櫃，由專人提供職涯諮詢服務及就業準備協助，如符合資格參加勞動部推動的初次尋職青年穩定就業計畫，更有機會獲得最高4.5萬獎勵金。

陳玉秋指出，「青年職得好評計畫」為勞動力發展署為15至29歲青年辦理的促進就業方案，當待業滿半年以上，可至在地就業中心申請，完成3 次以上深度諮詢、並在3個月內就職，若該工作性質符合計畫獎勵金申請資格，連續受雇滿3個月後即可申請計畫獎勵金3萬元。