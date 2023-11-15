快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

添好運、三澧集團祭6萬高薪搶人 竹北徵才活動周五登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
餐飲業流動高、缺工嚴重，企業祭出高薪搶人才，三澧餐飲集團實習主管職缺薪資上看6萬2千、和億生活集團（添好運）誠徵店經理薪水開6萬1千。圖／竹北就業中心提供
餐飲業流動高、缺工嚴重，企業祭出高薪搶人才，三澧餐飲集團實習主管職缺薪資上看6萬2千、和億生活集團（添好運）誠徵店經理薪水開6萬1千。圖／竹北就業中心提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心，將於周五（17日）下午1時30分在竹北市中興里集會所舉辦「2023年新竹地區現場徵才活動」，共邀集20家廠商參加，提供1091個工作機會。其中餐飲業流動高、缺工嚴重，企業祭出高薪搶人才，三澧餐飲集團實習主管職缺薪資上看6萬2千、和億生活集團（添好運）誠徵店經理薪水開6萬1千等。

竹北就業中心指出，該場徵才活動包含科技傳產製造業、餐飲業、零售業及其他服務業等4大產業別，其中餐飲服務業因人員流動率高，管理階層人才現斷層，各家企業紛紛祭出高薪向優秀人才招手，包括三澧餐飲集團開出內、外場實習主管職缺，薪資上看6萬2千、和億生活集團（添好運）提供店經理一職，薪資上看6萬1千等。

製造業部分，索爾思光電招募晶片、晶粒製程高級工程師，薪資亦來到6萬，富士康科技集團子公司鴻佰科技一共釋出265個職缺為本場次最多，有興趣的民眾可先上竹北就業中心活動網站瀏覽參加廠商及職缺資訊，加快當日求職速度。

竹北就業中心陳玉秋主任表示，去年勞動部調查指出，青年勞工初次尋職遭遇困難原因除「經歷不足」占59.6%為最高者外，還有55%是「不知道自己適合做哪方面工作」，為協助青年釐清職涯方向，本次徵才活動現場特別設置青年諮詢專櫃，由專人提供職涯諮詢服務及就業準備協助，如符合資格參加勞動部推動的初次尋職青年穩定就業計畫，更有機會獲得最高4.5萬獎勵金。

陳玉秋指出，「青年職得好評計畫」為勞動力發展署為15至29歲青年辦理的促進就業方案，當待業滿半年以上，可至在地就業中心申請，完成3 次以上深度諮詢、並在3個月內就職，若該工作性質符合計畫獎勵金申請資格，連續受雇滿3個月後即可申請計畫獎勵金3萬元。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心，將於本周五（17日）下午1時30分在竹北市中興里集會所舉辦「2023年新竹地區現場徵才活動」。圖／竹北就業中心提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心，將於本周五（17日）下午1時30分在竹北市中興里集會所舉辦「2023年新竹地區現場徵才活動」。圖／竹北就業中心提供

青年 薪資 職缺 勞動部 徵才活動

延伸閱讀

楊文科重話警告台大：若不按計畫設校就要收回土地

竹北幸福方城市生活節周六登場 免費異國美食品嘗

同為肉攤之子 侯友宜、林思銘竹北仁義市場掃街受攤商歡迎

竹北高鐵消防分隊明年1月底啟用 配有70公尺最高雲梯車

相關新聞

18名小學生溺斃憾事...竹市第五公墓遷葬擬保存墓碑

新竹市南寮國小正前方的第五公墓去年啟動遷葬，市議員彭昆耀今天質詢關切遷葬進度，尤其公墓內安葬1960年間18名渡船不幸溺...

議員指家長接送區車常違規久停 竹市允科技執法

時代力量新竹市議員林彥甫今天指出，公托、公幼周邊家長接送區常遭車輛違規久停，市府應加強臨停管制。新竹市交通處表示，將規劃...

苗栗市自由街延伸至正發路瓶頸 1.9億元打通有譜

苗栗市自由街延伸到正發路都市計畫8公尺寬道路未開闢，成為交通瓶頸，苗栗市公所今天宣布最近獲得中央補助1億多元補助，公所配...

桃園改造公園挖到大量垃圾 工務局：未來先做鑽探評估

桃園市政府斥資7826萬餘元在八德區楓樹腳打造旗艦型特色公園，原定10月完工，但開挖發現大量廢棄物，清運造成工期延宕，...

添好運、三澧集團祭6萬高薪搶人 竹北徵才活動周五登場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心，將於周五（17日）下午1時30分在竹北市中興里集會所舉辦「2023年新竹地區現...

頭份市建國花市社宅規畫 朝市場多目標使用開發

苗栗縣政府與國家住宅及都市更新中心合作，優先規畫在頭份市建國花市1489坪用地，朝多目標使用開發，縣府評估需求1樓青創基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。