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頭份市建國花市社宅規畫 朝市場多目標使用開發

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第一批社會住宅「明駝好室」規畫107戶，目前施工中，預計2025年10月中旬完工，租金暫訂一般行情8折。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一批社會住宅「明駝好室」規畫107戶，目前施工中，預計2025年10月中旬完工，租金暫訂一般行情8折。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府與國家住宅及都市更新中心合作，優先規畫在頭份市建國花市1489坪用地，朝多目標使用開發，縣府評估需求1樓青創基地、小型超市，2樓頭份市立圖書館，3樓以上社會住宅使用。

住都中心預計在苗栗縣興建700戶住宅，縣府評估苗北頭份市、竹南鎮快速發展，年輕人口多，優先選定建國花市都市計畫「市場」用地與住都中心合作，因土地屬縣有，取得沒有問題，敲定以市場用地多目標使用方式開發。

縣府盤點評估1樓設置青創基地、小型超市，2樓頭份市立圖書館，3樓以上社會住宅使用，縣府工商發展處指出，縣府出土地， 提具地方需求，住都中心負責後續協調規畫及興辦內容，希望早日完成。

此外，苗栗地方法院對面中正路旁「明駝好室」社會住宅，規畫107戶，包括套房78間、二房型及無障礙二房型19間、三房型及無障礙三房型10間，已於去年12月7日開工，預計2025年10月中旬完工，租金暫訂一般行情8折。

另，苗栗縣審計室旁苗栗市豐年段1191坪基地，計畫興辦社會住宅269戶，今年8月縣都市計畫委員會審議修正通過，變更為機關及社會福利用地，修正計畫書報內政部核定後，由住都中心推動。

至於竹南鎮天聲段3筆土地，鄰近國道3號及台灣鐵路局海線鐵路交會口，面積約5458坪，初步規畫324戶社會住宅，但部分地主不願意配合徵收，將由住都中心持續徵詢意願。

社會住宅 苗栗縣 都市計畫 都市更新

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