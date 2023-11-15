｢台灣米勒」張秋臺獲客家終身貢獻獎 鍾東錦今前往祝賀

客家貢獻獎最高獎項「終身貢獻獎」今年獎落苗栗，由有｢台灣米勒」之稱的畫家張秋臺獲此殊榮，苗栗縣長鍾東錦今天上午前往拜會恭賀，並頒贈「功在客家」陶藝品，感謝其不遺餘力耕耘客家文化；張則表達將從明年起，會盡最後力氣，畫下苗栗18鄉鎮的風景名勝。

客家委員會為表彰及鼓勵社會人士積極參與客家事務，自民國96年特別設立「客家貢獻獎」，是最具國家代表性也是全球客家的最高榮譽獎項，至今已邁入第10屆；其中「終身貢獻獎」為表揚投入客家事務長達25年以上，致力於語言、文學、學術研究、藝術、文化傳承、公共事務、海外推廣等事務，對國家社會有貢獻者。

苗縣府表示，張秋臺今年86歲，從讀新竹師範時開始接觸美術，啟蒙老師是知名水彩畫家李澤藩，近年多畫台灣農耕生活，畫出客家本色，一生弘揚客家文化，在教育、藝術、文史、文化及音樂上以推動客家為使命，並在國際間積極推廣客家語言並薪傳後代，是永遠的客家薪傳者。本屆客家貢獻獎歷經初審、複審及決審3階段的嚴謹審查，最終張秋臺校長榮獲「終身貢獻獎」，實至名歸。

今天上午9點多，鍾東錦與議員孫素娥、公館鄉長何在鑫及文化觀光局長林彥甫等人，共同到公館鄉秋翰藝臺畫廊向張秋臺表達恭賀之意。

張秋臺說，這次獲獎主要是能受到社會大眾肯定，也感謝大家長期支持他畫下去，現在年高眼睛作畫時較吃力，但從小在客家環境中成長，耳濡目染，對客家文化傳承深有感觸，未來也會繼續畫下去，現在最大的願望就是盡最後力氣，畫下苗栗18鄉鎮的風景名勝。

鍾東錦則表示，第十屆「客家貢獻獎」頒獎典禮，將在12月28日全國客家日盛大舉行，張校長讓客家文化的種子生根發芽，是永遠的客家薪傳者，感謝他在客家公共事務、藝術、語言及文化等領域貢獻心力，豐富台灣多元文化，讓客家更「靚」，期盼透過這個獎，帶動更多人貢獻專長與心力於客家語言文化的復興。