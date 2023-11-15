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民代批公車站牌多破爛還長青苔 竹市交通處允逐年改善

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員劉彥伶實地走訪發現多支公車站牌老舊、傾倒，資訊黏貼不清，有的牌面還長青苔，要求市府改善汰換。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市議員劉彥伶實地走訪發現多支公車站牌老舊、傾倒，資訊黏貼不清，有的牌面還長青苔，要求市府改善汰換。圖／取自新竹市議會直播畫面

新竹公車站牌多達603支，但市議員劉彥伶實地走訪發現多支站牌老舊、傾倒，資訊黏貼不清，有的牌面還長青苔，今天質詢直言「這樣要怎麼搭公車？」要求全面汰換。市府交通處長倪茂榮回應站牌屬於客運公司財產，但市府將幫忙維護更新，今年將先換新78支公車站牌，往後逐年編列經費改善。

劉彥伶平常有騎車運動習慣，她質詢時播放多張新竹市公車站牌照片，皆為平時騎車時發現搜集而來，包括埔頂庄、金城華夏、台大新竹分院、建功公園、慈濟路口等處公車站牌都可見明顯破損或傾倒，有的公車站牌資訊還有膠帶層層黏貼的斑駁痕跡。

「公車站牌又破又舊，這樣外地人來怎麼搭車？」劉彥伶也特別點出高峰植物園的公車站牌上頭還長滿青苔，這裡根本離市區不遠，卻彷彿置身在荒郊野外；她批評公車站牌資訊不清，上頭字體又小，看都看不懂，到底要民眾或長輩怎麼查詢搭車？

倪茂榮答詢表示，所有公車站牌都是客運公司財產，但業者這幾年營運狀況「有目共睹」，市府今年已經追加100萬元整修經費，先汰換新竹市重要幹道上的公車站牌，預計換新78到100支站牌，目前正在執行中。

此外，倪茂榮也提到，今年市府有向中央爭取到公共運輸計畫，包括設置電子站牌10座、250萬元；候車亭30座、1千萬元，預計明年預算到位，市府已經同步在規畫中。市府也會逐年編列預算維護管理、更新這些公車站牌，提升公共運輸服務水準。

公車 新竹 公共運輸

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