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空拍圖輯／浪漫桃園花彩節 走進「花舞童話」的神奇世界

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
花田展區的「白雪公主」與「花仙子」，創作栩栩如生，俏皮可愛。記者杜建重／攝影
花田展區的「白雪公主」與「花仙子」，創作栩栩如生，俏皮可愛。記者杜建重／攝影

今年邁入第9年的「2023桃園花彩節」，從11月11日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場。今年的活動主題為「花舞童話」，以為人熟知的「白雪公主」、「三隻小豬」和「美人魚」等童話故事為主題，讓農民透過波斯菊、百日草發想，將農地編織成繽紛的畫布，創作出一幅幅美麗的田園風景。

在歷屆的花彩節中，今年的花田圖騰面積最大、圖案也最多，在全區總計約22公頃的景觀花田裡，除了可一睹壯麗花海，其中的8公頃更是以童話故事呈現，打造超過20款圖騰樣式，在花田間擺放各種吸睛的裝置藝術，這些作品中又以5公尺高的神奇糖果屋最為亮眼，屋子周圍還有糖果餅干可以拿起來拍照，可愛爆表，不止如此，錯落花田中點綴的裝置藝術，還有「花海中的小火車」、「小鹿家族」、「蝴蝶仙子」、「幻境3D彩繪牆」、「愛心世界」和「打卡貨櫃」等等，都是遊客打卡取景的熱點。

一年一度的「2023桃園花彩節」為期９天，整個展區用繽紛的花朵形塑成美麗的花海，讓遊客猶如置身格林童話世界，就像花仙子般飛舞感受花海之美，值得民眾前往觀賞。

在花田展區的「白雪公主、花仙子」與「忠誠伙伴、夢幻城堡、海洋之心」圖案，是此次花海最吸睛的創作花田，透過空中俯瞰才能欣賞到完整的樣貌。記者杜建重／攝影
在花田展區的「白雪公主、花仙子」與「忠誠伙伴、夢幻城堡、海洋之心」圖案，是此次花海最吸睛的創作花田，透過空中俯瞰才能欣賞到完整的樣貌。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」的花田展區，有「忠誠伙伴」、「夢幻城堡」、「海洋之心」還有「兔子的美夢」。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」的花田展區，有「忠誠伙伴」、「夢幻城堡」、「海洋之心」還有「兔子的美夢」。記者杜建重／攝影
在農民創意花田的「棒棒糖」由多種花卉編織而成，從空中視角才能感受甜蜜的滋味。記者杜建重／攝影
在農民創意花田的「棒棒糖」由多種花卉編織而成，從空中視角才能感受甜蜜的滋味。記者杜建重／攝影
農民創意花田中的「貓咪花園」是許多人找尋的圖案，透過空拍視角才能一窺全貌。記者杜建重／攝影
農民創意花田中的「貓咪花園」是許多人找尋的圖案，透過空拍視角才能一窺全貌。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」，從空中俯瞰「小紅帽與大野狼」的花田，還有「灰姑娘」與她的玻璃鞋。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」，從空中俯瞰「小紅帽與大野狼」的花田，還有「灰姑娘」與她的玻璃鞋。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」22公頃的景觀花田裡擺放各種吸睛的裝置藝術，都是遊客打卡取景的熱點。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」22公頃的景觀花田裡擺放各種吸睛的裝置藝術，都是遊客打卡取景的熱點。記者杜建重／攝影
5公尺高的神奇糖果屋最為吸睛，周圍還有糖果餅干可以拿起來拍照，可愛爆表。記者杜建重／攝影
5公尺高的神奇糖果屋最為吸睛，周圍還有糖果餅干可以拿起來拍照，可愛爆表。記者杜建重／攝影
在花田間的裝置藝術「愛心世界」讓人充滿幸福的感覺，想要拍照打卡的民眾得排隊等候。記者杜建重／攝影
在花田間的裝置藝術「愛心世界」讓人充滿幸福的感覺，想要拍照打卡的民眾得排隊等候。記者杜建重／攝影
今年邁入第9年的「2023桃園花彩節」，全區總計約有22公頃的景觀花田，繽紛浪漫。記者杜建重／攝影
今年邁入第9年的「2023桃園花彩節」，全區總計約有22公頃的景觀花田，繽紛浪漫。記者杜建重／攝影
農民創意花田中的「平安」與「五福臨門」給人福氣滿滿的意象。記者杜建重／攝影
農民創意花田中的「平安」與「五福臨門」給人福氣滿滿的意象。記者杜建重／攝影
裝置藝術「蝴蝶仙子」就在園區入口不遠處，走進花田立即感受到花海的浪漫。記者杜建重／攝影
裝置藝術「蝴蝶仙子」就在園區入口不遠處，走進花田立即感受到花海的浪漫。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」以「三隻小豬」等童話故事為主題，搭配「三隻小貓」的圖案，將農地編織成一幅幅美麗的童話世界。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」以「三隻小豬」等童話故事為主題，搭配「三隻小貓」的圖案，將農地編織成一幅幅美麗的童話世界。記者杜建重／攝影
「2023桃園花彩節」，農民創意花田中的「川流不息」與「醜小鴨」。記者杜建重／攝影
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花田 桃園 觀光

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