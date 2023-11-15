空拍圖輯／浪漫桃園花彩節 走進「花舞童話」的神奇世界

今年邁入第9年的「2023桃園花彩節」，從11月11日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場。今年的活動主題為「花舞童話」，以為人熟知的「白雪公主」、「三隻小豬」和「美人魚」等童話故事為主題，讓農民透過波斯菊、百日草發想，將農地編織成繽紛的畫布，創作出一幅幅美麗的田園風景。

在歷屆的花彩節中，今年的花田圖騰面積最大、圖案也最多，在全區總計約22公頃的景觀花田裡，除了可一睹壯麗花海，其中的8公頃更是以童話故事呈現，打造超過20款圖騰樣式，在花田間擺放各種吸睛的裝置藝術，這些作品中又以5公尺高的神奇糖果屋最為亮眼，屋子周圍還有糖果餅干可以拿起來拍照，可愛爆表，不止如此，錯落花田中點綴的裝置藝術，還有「花海中的小火車」、「小鹿家族」、「蝴蝶仙子」、「幻境3D彩繪牆」、「愛心世界」和「打卡貨櫃」等等，都是遊客打卡取景的熱點。

一年一度的「2023桃園花彩節」為期９天，整個展區用繽紛的花朵形塑成美麗的花海，讓遊客猶如置身格林童話世界，就像花仙子般飛舞感受花海之美，值得民眾前往觀賞。