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新竹柯湖金山便橋 改建延宕

聯合報／ 記者張裕珍巫鴻瑋／新竹報導
新竹市柯湖金山便橋機車行人往來頻繁，但迄今仍盼不到改建。圖／市議員段孝芳提供
新竹市柯湖金山便橋機車行人往來頻繁，但迄今仍盼不到改建。圖／市議員段孝芳提供

新竹市金山里與新竹縣竹東鎮柯湖里之間有座跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，木製橋板構造老舊危險，新竹縣、市政府2021年曾會勘拍板補助300萬元拆除改建，但竹市議員段孝芳發現2年多過去改建遲無進展，即便已禁止人車通行，行人和機車依舊往來使用，昨要求市府加速辦理。

竹市工務處長曾嘉文回應，此案由竹東鎮公所代為統籌辦理便橋改建，並要向第二河川局申請跨河構造物許可，以利後續維護管理；市府會配合公務預算150萬元，經費部分沒問題，至於工程發包進度，將向竹東鎮公所追蹤聯繫。

竹東鎮公所表示，柯湖金山便橋因屬無單位維管構造物，為維護居民通行安全，今年10月已重新招標，改建預算為363萬元，縣府補助175萬，但目前仍無廠商投標，公所將持續招標，盡早完成改建工程。

據了解，柯湖金山便橋歷史超過半世紀，為當地鄉親集資購料施工，以便穿越柯子湖溪，便橋長約50多公尺、寬約1公尺半，可供行人、機車與自行車通行，以鐵欄杆加上木板建造而成，經長年使用，有結構疑慮。

段孝芳說，便橋是竹市金山28街通往竹東的捷徑，縣市政府2021年會勘認為仍有通行需求，決定攜手重建，還在兩側立牌警示老舊危險，但至今還沒看到進度；她最近到場觀察，短短10分鐘就有17輛機車通行，壓得橋面木板發出響聲，擔心發生意外恐無人負責。

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