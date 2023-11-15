苗縣改善通學步道 林右昌：經費不是問題

響應內政部國土管理署人本環境政策，苗栗縣頭份市新興國小提出後校門通學步道改善計畫，爭取中央補助經費，今年7月底開工，預計下月13日完工，內政部長林右昌昨到場視察並聽取簡報，建議圍牆可再退縮以增加人行空間，並將工程延至路口一併改善。

新興國小後校門鄰接道路狹窄，校園圍牆緊鄰未加蓋溝渠，導致學童通行與車爭道，相當危險，也無足夠停車空間供家長接送。校方提列通學步道改善計畫，將既有圍牆打除後退縮並新設通學步道，全案總經費550萬元，中央補助484萬。

林右昌表示，苗栗縣今年有關校園周邊步道改善共13案、總經費3.4億元，中央補助達2.74億，目前多在施工中改善中；另外，苗栗市、公館鄉兩案生活圈道路改善計畫，內政部也審查通過核定同意補助共1.7億。

「經費不是問題！」林右昌強調，往年相關計畫每年核定經費約5、60億元，內政部最新提列的永續人本環境改善計畫4年400億，明年起每年有100億補助經費，縣市政府可多加利用，多提列計畫。