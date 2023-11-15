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竹縣夾娃娃機店增多 縣府加強巡查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣娃娃機店越開越多，卻傳出食品過期問題。記者黃羿馨／攝影
竹縣娃娃機店越開越多，卻傳出食品過期問題。記者黃羿馨／攝影

新竹縣夾娃娃機店越開越多，目前超過270間，議員接獲家長反映夾到過期食品、學生夜間流連等問題，昨要求縣府重視，並請店家明訂禁止18歲以下學生入場；縣長楊文科表示，將責成產發、衛生、警察等局處加強查緝，保護民眾和學生權益。

議員鄭美琴昨質詢指出，娃娃機台內容物有許多學生喜歡的零食，最近接獲家長反映夾到過期食品，恐危害健康，夜間也有學生流連娃娃機店不回家，希望相關單位加強把關。

議員吳旭智說，家長也憂心夾娃娃機台內的物品，有無涉及不可私自販賣的醫療器材，或妨害青少年身心發展的18禁商品，為防止學童及青少年流連娃娃機店，希望店家能明訂禁止18歲以下學童入場，或18歲以下需家長陪同等，相關單位也應加強管理。

縣府產發處長陳偉志表示，娃娃機台內部的商品控管，視類別不同，由食品安全衛生管理法、菸害防制法、兒童及少年福利與權益保障法、刑法、動物保護法、商品標示法和商品檢驗法等相關主管機關查處。

衛生局長殷東成說，業者如以自動選物販賣機販售食品，應定期巡檢機台內販售食品效期，如逾有效日期，則違反食品安全衛生管理法第15條規定，得處6萬至2億元罰鍰；衛生局每月都不定期稽查各家娃娃機店，均未查到過期食品和食品標示不清，關於議員鄭美琴提出恐有過期食品的疑慮，若有具體店家和食品，衛生局將加強稽查。

陳偉志指出，夾娃娃機店並無年齡限制，但已商請縣內業者在明顯處公告，呼籲12歲以下學童最好由家長陪同；縣警局長林信雄說，少年隊和派出所將加強巡邏、勸導深夜駐足的學生離開。

夾娃娃機 衛生局 議員

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