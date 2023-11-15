桃林鐵馬道第5期啟動 2025完工

桃園市政府分5期活化桃林鐵路，打造自行車路廊「桃林鐵馬道」，市長張善政昨視察第3、4期完工成果，並宣布啟動第5期工程及「桃林2.0優化工程」。張善政表示，5期工程預計2025年3月完工，讓全線連接台61線；已完成的路段也將進行優化改善，預計明年下半年完成。

張善政表示，桃林鐵馬道第3、4期完工範圍由機場捷運交會處的蘆竹山腳橋起至海湖站舊址，長度約3.1公里，沿線景觀將田園景色、既有水圳、埤塘、農田景觀融入設計，騎起來舒適愜意，對自行車愛好者是一大福音。

都發局長江南志說，第5期工程從海湖往北延伸至台61線，再銜接自行車環島1號線，9月經內政部核定，正規畫設計招標作業，預計明年3月完成設計、5月發包動工、2025年3月完工，工程總經費約4500萬元。

針對過去已完成的自行車路段，如蘆竹南美街段窄小和停等空間不足等問題，則將進行桃林2.0優化工程，升級騎乘環境。

此外，北桃園的桃林自行車道和南崁溪自行車道目前無法串連，江南志表示，都發局已規畫透過營盤溪畔綠廊連接2條自行車道，目前已完成第1期工程規畫設計，預計明年10月完工，串連營盤里兒1與綠9公園、高鐵橋下公園、桃林鐵馬道及榮安路，第2期再延伸跨橋銜接南崁溪自行車道，完整串接桃園自行車路網。