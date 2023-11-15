7車搶1車位 桃園汽車格嚴重不足

桃園市登記汽車76萬1592輛，公私立汽車停車格僅10萬5037席，等於1席有7輛車爭搶，議員昨以此凸顯桃市停車位嚴重不足，呼籲市府應提高大眾運輸量能；交通局回應，持續爭取中央前瞻補助，後續將新建6座停車場，預計增1829席汽車格。

交通局統計全市公私立停車格，小型車格10萬5037席、機車格7萬2165席；由於實際流動車輛數量難估，以一般監理站登記數統計，桃園市小客貨車有76萬1592輛、機車134萬6213輛，平均7.25輛汽車、18.65輛機車才有1席停車格。

議員黃敬平昨質詢表示，桃園平均每7.25輛車分配到1席停車格，雖截至9月已獲中央前瞻補助共15案，共增加4461席汽車停車格、2589席機車格，但車輛違停嚴重，今年6月30日道交條例修正後，違規停車處罰記點更嚴格，市府應盡速提出規畫，增加停車空間。

議員許家睿指出，桃園市區受限路幅普遍過小，許多路段無法設置路邊停車格，且大眾運輸工具使用率低，民眾常自行通勤，車位供不應求，市府應配合軌道建設及公車路線調整，提高大眾運輸，並持續推動都市計畫擴大或縫合，提升道路水準及畫設停車格空間，人口密集區的公共設施或學校辦理新建、改建時，也應一併規畫立體停車空間。

交通局長張新福說，桃園人口快速增加，車位相對不足，市府已積極爭取前瞻基礎建設，目前獲17案補助，核定補助金額約26億1100萬元；至於大眾運輸和停車空間規畫，都在進行中。

張新福表示，今年行政院增加60億停車場前瞻經費，市府正申請6案，包括桃園區廣一停車場、中壢區停十停車場、桃園區朝陽森林公園停車場、平鎮區廣南停車場、蘆竹區光明公園停車場、大溪埔頂轉運站平面停車場，總工程經費33億9489萬元，將爭取中央補助16億1326萬元。