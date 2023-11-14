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桃園48青農授證從農生力軍 青農夫妻打破慣行農法推食農
桃園市政府今天下午在龍潭區舉辦桃園青農友善輔導計畫結訓典禮，市府農業局長陳冠義向青農學員48人頒發結訓證書，學員用奉茶感謝陪伴師傳承從農的寶貴經驗，陳冠義表示，很多青農學員是葉菜、水稻、咖啡、畜產養殖的生力軍，也有學員將智慧化設備導入農場管理，以智慧監控、精準灌溉來節省人力成本，為桃園農業注入年輕新活力。
經營大溪藍家友善農場的藍毅綸、湯佩璇夫妻，兩人曾是工程師和家庭主婦，藍毅綸6年前因父親腰傷想賣農田，他毅然返鄉從農接手栽種韭菜，他以理工背景開發各種系統導入農場經營，精準掌握在不同季節如何培育最適合的韭菜苗，其中湯佩璇今年加入桃園市青農友善輔導計畫，夫妻檔逐步配合淨零碳排趨勢，打破韭菜慣行農法。
湯佩璇表示，她的娘家也從農，她對農業並不陌生，一開始覺得從農好玩，後來覺得跟不上老公腳步，加入青農友善輔導計畫才知道要當農夫並不容易，不僅要接觸食農與環境教育，還有許多技術性課程，她相信只要有心就能吸納許多新知識，獲益很多。
陳冠義表示，為鼓勵青年返鄉從農，市府推動桃園市青農友善輔導計畫邁入第11屆，該計畫分三階段，第一階段為課程培訓，第二階段為農場實習，學員受訓4個月，每人每月可獲3萬元生活津貼，減輕青農培訓期間經濟壓力，第三階段由學員提出營運計畫書，經審查通過後，每人可獲得最高20萬元資材設備補助，透過青農計畫為桃園農業注入年輕活力。
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