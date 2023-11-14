聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園購物節加碼抽油電車 發票登錄延長到年底
2023桃園購物節抽獎活動9月15日登場，最大獎將抽出百萬購物金和電動汽車。市府今天舉辦加碼記者會，宣布發票登錄活動延長至今年12月31日，此外，10月20日到12月31日，到「桃園好棧」指定47家旅宿消費，更可同時獲得2組抽獎序號，獲得雙重抽獎機會。
市長張善政表示，今年購物節自舉行周周抽及心頭好禮月月抽活動，已有超過500位幸運兒，其中有民眾僅消費不到千元即抽中電動機車、電視等好禮；接下來活動壓軸將抽出中華休旅車MG HS PHEV、TOYOTA油電車COROLLA CROSS HYBRID及YAMAHA EMF電動機車，還有iPhone 15多項好禮，相當誘人。
經發局表示，全台民眾只要持有今年8月1日起至12月31日期間，在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路消費所獲得的發票，單筆消費金額滿300元以上，至桃園購物節官網註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號參加抽獎活動，消費金額越高，中獎機會越高。
另，10月20日至12月31日期間，在指定的「桃園好棧」47家旅宿消費滿300元，更可同時獲得「2023桃園購物節」及「桃園好棧專屬加碼抽」2組抽獎序號。
經發局提到，桃園購物節特約店家將延長招募至11月30日，歡迎桃園店家加入，一同提增銷售業績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言