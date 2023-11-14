桃園購物節加碼抽油電車 發票登錄延長到年底

2023桃園購物節抽獎活動9月15日登場，最大獎將抽出百萬購物金和電動汽車。市府今天舉辦加碼記者會，宣布發票登錄活動延長至今年12月31日，此外，10月20日到12月31日，到「桃園好棧」指定47家旅宿消費，更可同時獲得2組抽獎序號，獲得雙重抽獎機會。

市長張善政表示，今年購物節自舉行周周抽及心頭好禮月月抽活動，已有超過500位幸運兒，其中有民眾僅消費不到千元即抽中電動機車、電視等好禮；接下來活動壓軸將抽出中華休旅車MG HS PHEV、TOYOTA油電車COROLLA CROSS HYBRID及YAMAHA EMF電動機車，還有iPhone 15多項好禮，相當誘人。

經發局表示，全台民眾只要持有今年8月1日起至12月31日期間，在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路消費所獲得的發票，單筆消費金額滿300元以上，至桃園購物節官網註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號參加抽獎活動，消費金額越高，中獎機會越高。

另，10月20日至12月31日期間，在指定的「桃園好棧」47家旅宿消費滿300元，更可同時獲得「2023桃園購物節」及「桃園好棧專屬加碼抽」2組抽獎序號。

經發局提到，桃園購物節特約店家將延長招募至11月30日，歡迎桃園店家加入，一同提增銷售業績。