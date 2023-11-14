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台灣特技團要來了 銅鑼國小19日帶領親子走入奇幻世界

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
紙風車台灣鄉村卡車藝術工程19日晚間到苗栗縣銅鑼國小，台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」，引領親子進入奇幻世界。圖／台灣特技團提供
紙風車台灣鄉村卡車藝術工程19日晚間到苗栗縣銅鑼國小，台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」，引領親子進入奇幻世界。圖／台灣特技團提供

苗栗縣政府藝術種苗播撒計畫，紙風車台灣鄉村卡車藝術工程19日晚間到銅鑼國小，台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」，以經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為藍本改編，引領親子進入奇幻世界。

台灣特技團這場在苗栗銅鑼國小演出「愛麗pu的奇境夢遊」免費入場，機會相當難得，歡迎民眾一起來看戲，縣府文化觀光局指出，台灣特技團成立於1990年7月1日，秉持弘揚傳統文化，推廣民俗技藝之宗旨，更在技藝、演出內容與呈現方式上，尋求融合現代精神的創新。

「愛麗pu的奇境夢遊」改編「愛麗絲夢遊仙境」的大型雜技舞台劇，以繁複多元的雜技技巧，融合舞台劇呈現故事的情節，其中更加入多種舞蹈，和精心的戲劇編排，強化故事張力，傳統民俗雜技融合到現代劇場，引領觀眾直接進入真人演出的奇幻世界。

文觀局指出，這齣戲講述愛麗pu自小常做惡夢，每次都由慈祥胖爺爺安慰下才能入睡，今天一如往常，胖爺爺為愛麗pu說著床邊故事，哄著愛麗pu入睡，然而這次不同的是，她作了一個奇特的夢，出現了一位「時光怪客」帶著愛麗pu進入了一個奇妙的夢境裡，於是展開了一場驚人的旅程。

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程19日晚間到苗栗縣銅鑼國小，台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」，引領親子進入奇幻世界。圖／台灣特技團提供
紙風車台灣鄉村卡車藝術工程19日晚間到苗栗縣銅鑼國小，台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」，引領親子進入奇幻世界。圖／台灣特技團提供

愛麗絲 爺爺 舞台

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