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7車搶1位…桃園挨批停車位嚴重不足 交通局：將新建6停車場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園1席停車格有7輛汽車爭搶，凸顯停車位嚴重不足。交通局回應，持續爭取中央前瞻補助，後續將新建6座停車場，預計增加1829席汽車位。圖為日前剛開放的中壢國小地下停車場。圖／市府提供
桃園1席停車格有7輛汽車爭搶，凸顯停車位嚴重不足。交通局回應，持續爭取中央前瞻補助，後續將新建6座停車場，預計增加1829席汽車位。圖為日前剛開放的中壢國小地下停車場。圖／市府提供

桃園全市登記汽車76萬1592輛，公私立停車格卻僅10萬5037席，等於1席停車格有7輛車爭搶，凸顯停車位嚴重不足。交通局回應，持續爭取中央前瞻補助，後續將新建6座停車場，預計增加1829席汽車位。議員則認為，桃園路幅小，應提高大眾運輸才是解決之道。

交通局統計全市公私立停車位，合計小型車位10萬5037席、機車位7萬2165席，但桃園市小客貨車為76萬1592輛、機車134萬6213輛，平均7.25輛汽車、18.65輛機車才有1席停車格。

議員黃敬平今質詢表示，桃園平均每7.25輛車分配到1席停車格，雖截至9月，桃園獲中央前瞻補助共15案，共增加4461席汽車停車位、2589席機車格，但桃園車輛違停嚴重，今年6月30日道交條例修正之後，違規停車處罰記點更嚴格，呼籲市府盡速提出規畫，增加停車空間。

議員許家睿指出，桃園市區受限於路幅普遍過小，許多路段無法設置路邊停車格，且大眾運輸工具使用率低，民眾仰賴自行通勤，導致車位供不應求。

許家睿建議，市府應配合軌道建設及公車路線調整，提高大眾運輸，並持續推動都市計畫擴大或縫合，提升道路水準及畫設停車格空間，另人口密集區的公共設施或學校辦理新建、改建時，也應一併規畫立體停車空間。

交通局長張新福坦言，桃園人口快速增加，停車位相對不足，市府已積極爭取前瞻基礎建設，目前獲17案補助，核定補助金額約26億1100萬元。

張新福表示，今年行政院增加60億停車場前瞻經費，市府正申請6案，包括桃園區廣一停車場、中壢區停十停車場、桃園區朝陽森林公園停車場、平鎮區廣南停車場、蘆竹區光明公園停車場、大溪埔頂轉運站平面停車場，總工程經費33億9489萬元，將爭取中央補助16億1326萬元，全數完工後可增加1829席汽車位、480席機車位。

車位 桃園 停車場

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