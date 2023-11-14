苗栗縣警局異地重建14億不夠 內政部長林右昌同意協助

內政部長林右昌今天宣布苗栗地方關心的縣警察局異地重建案，內政部上個月已經核定補助14億元的好消息，但縣府估算經費還不足近10億元，縣長鍾東錦當面請林右昌大力支持。

苗栗縣警察局廳舍1969年起造，除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國最老舊建築，行政院前院長蘇貞昌2021年10月視察，允諾全額補助11.42億元原地重建，但後來改異地重建，最新估算總工程經費約23億4456萬元。

林右昌今天到苗栗，視察頭份市新興國小通學步道工程，訪視縣警局，聽取打詐及選舉治安維護簡報，並拜會縣長鍾東錦，林右昌宣布10月已經根據縣警局提報的計畫，核定14億84萬元補助，縣府另自籌款約2億9904萬元，如果其他需求及計畫，應該另行提出。

鍾東錦說，警察局異地重建案，原地初步構想興辦縣立圖書館，或是苗栗警察分局等用途，至於異地重建選址在縣府消防局旁，因面積較大，及營建成本、物價上漲，工程經費出現落差，希望先就目前所提的額度，盡快先發包，大樓先蓋起來，內部的設施，再請部長大力的協助。

此外，國道1號頭份第二交流道案，科東二路是重要聯絡道，建請協助台1線至興隆路都市計畫道路新闢，含科東二路高架銜接段，及中興路拓寬計畫，總經費約30億元，開闢後紓緩竹南科、高速公路交通，有助於行政院希望的竹南科學園區擴編，及副總統賴清德所提的桃竹竹苗大矽谷計畫，苗栗縣也能對科技業做出更大的貢獻，另，建請內政部支持警光山莊改善計畫。