快訊

郭台銘連署過關「獲總統參選資格」 中選會公告合格連署書90萬2389份

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

政府2套說法？開放團客赴陸限額2千人業者怒 王國材說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃林鐵馬道2025年全線通行 張善政今再推2.0優化工程

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府分期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政今天下午視察第3、4期完工成果。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府分期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政今天下午視察第3、4期完工成果。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府分5期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政今天下午視察第3、4期完工成果，並宣布啟動第5期工程及「桃林2.0優化工程」。張善政表示，第5期工程目前已開始細部規畫設計，預計2025年3月完工；過去已完成的自行車路段也將進行桃林2.0優化工程，預計明年下半年改善完成。

桃林鐵路過去運送煤礦至林口發電廠，2012年底停駛後鐵道一度閒置、雜草叢生，市府2018年起分段活化打造成自行車路廊，現通行至蘆竹海湖站，沿途串連南崁溪自行車道、虎頭山風景區、大有梯田、羊稠坑、五酒桶山等景點。

張善政下午率市府團隊騎Youbike視察桃林鐵馬道第3、4期成果。張表示，第3、4期完工範圍由機場捷運交會處的蘆竹山腳橋起至海湖站舊址，長度約3.1公里，沿線景觀將田園景色、既有水圳、埤塘、農田景觀融入設計，騎起來舒適愜意，對自行車愛好者是一大福音。

都發局長江南志表示，第5期工程將從海湖往北延伸至台61線，再銜接自行車環島1號線，9月經內政部核定，正規畫設計招標作業，預計明年3月完成設計、5月發包動工、2025年3月完工，工程總經費約4500萬元。

針對過去已完成的自行車路段，如蘆竹南美街段窄小和停等空間不足等問題，則將進行桃林2.0優化工程，升級騎乘環境。

此外，北桃園的桃林自行車道和南崁溪自行車道目前無法串連，江南志表示，都發局已規畫透過營盤溪畔綠廊連接2條自行車道，目前已完成第1期工程規畫設計，預計明年10月完工，串連營盤里兒1與綠9公園、高鐵橋下公園、桃林鐵馬道及榮安路，第2期再延伸跨橋銜接南崁溪自行車道，完整串接桃園自行車路網。

桃園市政府分期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政（左三）今天下午視察第3、4期完工成果。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府分期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政（左三）今天下午視察第3、4期完工成果。記者朱冠諭／攝影

自行車 車道 桃園 張善政

延伸閱讀

SRF發電廠進駐桃科 張善政：鄭文燦沒反對還親筆簽「如擬」

樂天桃園棒球場啟動3項優化工程 估113年3月完成

影／南北演唱會交通引論戰 桃園市長張善政回應了

「張善政出來」退休警半夜官邸長按喇叭 被警攔還嗆「小錢」

相關新聞

苗栗縣警局異地重建14億不夠 內政部長林右昌同意協助

內政部長林右昌今天宣布苗栗地方關心的縣警察局異地重建案，內政部上個月已經核定補助14億元的好消息，但縣府估算經費還不足近...

桃林鐵馬道2025年全線通行 張善政今再推2.0優化工程

桃園市政府分5期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政今天下午視察第3、4期完工成果，並宣布啟動第5期工程及「桃林2...

竹縣娃娃機店越開越多引學生流連 楊文科要加強查緝

新竹縣夾娃娃機店越開越多，不少夾娃娃機店以零食選物販賣機形式捲土而來，不但可以夾取零食、飲料，還可以夾娃娃換生鮮食品，吸...

新竹縣市交界柯湖金山便橋改建牛步 居民騎車往返心驚

新竹市金山里與新竹縣竹東鎮柯湖里之間有座跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，木製橋板構造老舊危險，新竹縣、市政府2021年曾會勘...

廢油變綠金！生質柴油領航者李義發今獲頒清大名譽博士

全球最大的生質柴油製造商，被稱為將廢油變綠金的生質柴油領航者李義發，今天獲頒清大名譽理學博士。他與清大有很深的淵源，畢業...

陳俞融直指社宅「越住越窮」 自備電器及公設電費傷荷包

台中市目前可入住社會住宅共7處，打出全國最優惠的租金折數方案，市議員陳俞融指出，民眾反映實際繳交各項費用加總，包括自備家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。