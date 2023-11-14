桃林鐵馬道2025年全線通行 張善政今再推2.0優化工程

桃園市政府分5期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政今天下午視察第3、4期完工成果，並宣布啟動第5期工程及「桃林2.0優化工程」。張善政表示，第5期工程目前已開始細部規畫設計，預計2025年3月完工；過去已完成的自行車路段也將進行桃林2.0優化工程，預計明年下半年改善完成。

桃林鐵路過去運送煤礦至林口發電廠，2012年底停駛後鐵道一度閒置、雜草叢生，市府2018年起分段活化打造成自行車路廊，現通行至蘆竹海湖站，沿途串連南崁溪自行車道、虎頭山風景區、大有梯田、羊稠坑、五酒桶山等景點。

張善政下午率市府團隊騎Youbike視察桃林鐵馬道第3、4期成果。張表示，第3、4期完工範圍由機場捷運交會處的蘆竹山腳橋起至海湖站舊址，長度約3.1公里，沿線景觀將田園景色、既有水圳、埤塘、農田景觀融入設計，騎起來舒適愜意，對自行車愛好者是一大福音。

都發局長江南志表示，第5期工程將從海湖往北延伸至台61線，再銜接自行車環島1號線，9月經內政部核定，正規畫設計招標作業，預計明年3月完成設計、5月發包動工、2025年3月完工，工程總經費約4500萬元。

針對過去已完成的自行車路段，如蘆竹南美街段窄小和停等空間不足等問題，則將進行桃林2.0優化工程，升級騎乘環境。