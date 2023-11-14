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內政部長林右昌視察苗縣警局 慰勉員警並肯定打詐績效

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
內政部長林右昌今天到苗栗縣視察，下午前往苗栗縣警察局慰勉全體同仁辛勞。圖／苗栗縣警局提供
內政部長林右昌今天到苗栗縣視察，下午前往苗栗縣警察局慰勉全體同仁辛勞。圖／苗栗縣警局提供

內政部長林右昌今天到苗栗縣視察，下午前往苗栗縣警察局慰勉全體同仁辛勞，他肯定苗警積極打擊詐欺犯罪，以及推動「打詐苗栗隊」，將識詐防詐觀念深入社區與民眾生活圈，落實全民反詐工作，成效顯著；並要求因應總統、立委選舉將至，做好各項防制妨害選舉及治安工作。

苗栗縣警局指出，今年度反詐騙攔阻186件，攔阻金額為1億1730萬餘元，將持續落實執行「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4項工作，有效防制詐欺犯罪。另因應明年1月總統、立委選舉，現行已啟動各項防制妨害選舉工作，要求全體員警務必全力做好各項治安工作，強化打擊掃黑力道，嚴查境外勢力介選、選舉賭盤、假訊息，以安定社會及民心。

林右昌表示，對於全國警力的補實、警察福利的提升及興建社會住宅等項目，中央都非常重視，會持續研商對策並積極爭取，同時對於今年底明年初各項大型活動的維安勤務、打詐、掃黑及防制妨害選舉等重要工作，也提醒同仁於忙碌工作之餘，應注意自我身體健康，有問題都可隨時反映，部長永遠是大家的靠山。

林右昌肯定苗警積極打擊詐欺犯罪及推動全民反詐工作，成效顯著，並要求因應總統、立委選舉，應做好各項防制妨害選舉及治安工作。圖／苗栗縣警局提供
林右昌肯定苗警積極打擊詐欺犯罪及推動全民反詐工作，成效顯著，並要求因應總統、立委選舉，應做好各項防制妨害選舉及治安工作。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣 林右昌

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