內政部長林右昌視察苗縣警局 慰勉員警並肯定打詐績效

內政部長林右昌今天到苗栗縣視察，下午前往苗栗縣警察局慰勉全體同仁辛勞，他肯定苗警積極打擊詐欺犯罪，以及推動「打詐苗栗隊」，將識詐防詐觀念深入社區與民眾生活圈，落實全民反詐工作，成效顯著；並要求因應總統、立委選舉將至，做好各項防制妨害選舉及治安工作。

苗栗縣警局指出，今年度反詐騙攔阻186件，攔阻金額為1億1730萬餘元，將持續落實執行「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4項工作，有效防制詐欺犯罪。另因應明年1月總統、立委選舉，現行已啟動各項防制妨害選舉工作，要求全體員警務必全力做好各項治安工作，強化打擊掃黑力道，嚴查境外勢力介選、選舉賭盤、假訊息，以安定社會及民心。