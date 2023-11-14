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竹北幸福方城市生活節周六登場 免費異國美食品嘗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所將於本周六（18日）在文化公園舉辦「2023幸福方城市生活節」，現場備有免費異國美食品嘗。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所將於本周六（18日）在文化公園舉辦「2023幸福方城市生活節」，現場備有免費異國美食品嘗。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所將於本周六（18日）在文化公園舉辦「2023幸福方城市生活節」，集結異國文化市集，還有音樂、舞蹈等多元文化交流，以及異國美食越南九層糕、菲律賓炸香蕉等免費品嘗，生活節也同步舉辦「你眼中的幸福城市」寫生比賽，鼓勵孩童盡情揮灑天賦發展長才。

竹北市長鄭朝方指出，目前設籍竹北的新住民人口近2000人，若加上未設籍者，總共約4000位新住民在竹北生活，國籍含括越南、緬甸、印尼、中國、寮國、新加坡、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞等，而竹北就是新住民朋友第二個家鄉，希望透過異國文化交流，一解思鄉情懷，同時讓在地民眾進一步認識多元民族文化。

鄭朝方表示，活動當日將邀請新住民團體檀娜咔舞團，跳出緬甸舞蹈精神，以及新竹婦女劇團透過說故事劇場「跳跳猴搬家記」，演繹新移民異鄉生活歷程，活動於當天下午1點30分登場，現場安排各式有趣的異國童玩闖關，包括日本傳統劍玉、韓國丟石子比賽、中國投壺等，闖關成功還可以集章換好禮。

此外，還能體驗越南捲紙畫、印尼米畫、泰國水燈，以及泰國打包帶藤球DIY等；熱愛美食的民眾也可免費品嘗馬來西亞爆漿斑蘭椰絲球、越南九層糕、菲律賓炸香蕉等。

鄭朝方表示，生活節活動同步舉辦「你眼中的幸福城市」寫生比賽，以「魯冰花綻放．讓天賦自由」為主題，發掘孩子心中的藝術魂。比賽分為國小（低、中、高3組）、國中與特別組，國小組參賽者若以竹北市2023兒童節禮物麥克筆作畫參賽，即可加碼報名「特別組」，最高累加獎金可達3200元，報名詳情請洽「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉專查詢。

馬來西亞 新住民 越南

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