竹縣1999專線5個月接1萬5千通 議員建議彙整陳情當參考

新竹縣短短5個月1999服務專線就接到1萬5985通電話，資訊平台更是接獲7289件陳情。新竹縣議員鄭朝鐘認為，縣府應將陳情內容整理統計，並納入績效管理及考核，給各局處作為施政方向及不足之處的參考。新竹縣長楊文科也贊同，這也是縣府目前正在推動的智慧化管理，將人民的陳情檢舉、訴求意見透過資訊匯流平台立即分發到各局處。

鄭朝鐘今天在議會質詢時指出，統計今年4月至9月底為止，1999服務專線接獲1萬5985通電話，資訊匯流平台陳情案件為7289件，建議縣府善用相關數據，和各局處建立橫向平台共享資訊，更有效率解決民眾陳情案件，一起讓新竹縣能越來越好。

楊文科說明，縣府目前正在推動智慧化管理，人民的陳情檢舉、訴求意見，行政處透過資訊匯流平台立即分發到各局處，在最短時間內回覆民眾，並藉著這些大數據分析知道未來政策走向及人民需求，得到決策參考非常重要，「讓人民感覺便利就是政府的功能及目標」。

行政處長周秋堯也回應，有關匯流平台資訊橫向資訊運用部分，行政處每月針對上個月匯流平台案件進行分析報告，包含最多陳情案件類別及態樣進行分析、各局處已結案數及未結案數統計，並計算平均處理天數等相關情形。

新聞處長魏文元也表示，未來新聞處將會加強與行政處的合作，透過大數據分析了解民眾需求，以此做為縣政宣導主題選擇的參考，並持續協助各局處製作相關宣導圖卡，讓資訊更加淺顯易懂。

鄭朝鐘同時也關心竹東生命園區未來擴大可能，雖新竹縣生命紀念園區已停止，希望由縣府協助竹東鎮公所升級改善竹東生命園區，包括交通、土地及設施等方面，提升殯葬效能。

楊文科表示，生命園區案會終止是因為很多鄉親反映要就近殯葬，應該在鄉鎮內就有生命園區，這也是縣府正努力的目標，希望竹東鎮公所把計畫提出來，縣府一定全力支持。

民政處長謝明輝說明，竹東生命園區的計畫從先前縣府就一直參與其中，目前已規畫在定期會後安排時間到竹東鎮公所深入討論。