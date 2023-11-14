快訊

郭台銘連署過關「獲總統參選資格」 中選會公告合格連署書90萬2389份

中職／年度MVP入圍一片紅 廖健富與2龍將相爭

政府2套說法？開放團客赴陸限額2千人業者怒 王國材說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣1999專線5個月接1萬5千通 議員建議彙整陳情當參考

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣短短5個月1999服務專線就接到1萬5985通電話，議員鄭朝鐘認為，縣府應將陳情內容整理統計，作為施政參考。圖／新竹縣政府提供
新竹縣短短5個月1999服務專線就接到1萬5985通電話，議員鄭朝鐘認為，縣府應將陳情內容整理統計，作為施政參考。圖／新竹縣政府提供

新竹縣短短5個月1999服務專線就接到1萬5985通電話，資訊平台更是接獲7289件陳情。新竹縣議員鄭朝鐘認為，縣府應將陳情內容整理統計，並納入績效管理及考核，給各局處作為施政方向及不足之處的參考。新竹縣長楊文科也贊同，這也是縣府目前正在推動的智慧化管理，將人民的陳情檢舉、訴求意見透過資訊匯流平台立即分發到各局處。

鄭朝鐘今天在議會質詢時指出，統計今年4月至9月底為止，1999服務專線接獲1萬5985通電話，資訊匯流平台陳情案件為7289件，建議縣府善用相關數據，和各局處建立橫向平台共享資訊，更有效率解決民眾陳情案件，一起讓新竹縣能越來越好。

楊文科說明，縣府目前正在推動智慧化管理，人民的陳情檢舉、訴求意見，行政處透過資訊匯流平台立即分發到各局處，在最短時間內回覆民眾，並藉著這些大數據分析知道未來政策走向及人民需求，得到決策參考非常重要，「讓人民感覺便利就是政府的功能及目標」。

行政處長周秋堯也回應，有關匯流平台資訊橫向資訊運用部分，行政處每月針對上個月匯流平台案件進行分析報告，包含最多陳情案件類別及態樣進行分析、各局處已結案數及未結案數統計，並計算平均處理天數等相關情形。

新聞處長魏文元也表示，未來新聞處將會加強與行政處的合作，透過大數據分析了解民眾需求，以此做為縣政宣導主題選擇的參考，並持續協助各局處製作相關宣導圖卡，讓資訊更加淺顯易懂。

鄭朝鐘同時也關心竹東生命園區未來擴大可能，雖新竹縣生命紀念園區已停止，希望由縣府協助竹東鎮公所升級改善竹東生命園區，包括交通、土地及設施等方面，提升殯葬效能。

楊文科表示，生命園區案會終止是因為很多鄉親反映要就近殯葬，應該在鄉鎮內就有生命園區，這也是縣府正努力的目標，希望竹東鎮公所把計畫提出來，縣府一定全力支持。

民政處長謝明輝說明，竹東生命園區的計畫從先前縣府就一直參與其中，目前已規畫在定期會後安排時間到竹東鎮公所深入討論。

新竹 楊文科

延伸閱讀

侯友宜新竹參訪神秘半導體廠商 發表環保政策4大主張

竹縣娃娃機店越開越多引學生流連 楊文科要加強查緝

楊文科陪祈福祝高票當選 農民衝出陳情侯友宜認真聽

登記日快到了…藍白合最後底線是何時？ 侯友宜回應了

相關新聞

苗栗縣警局異地重建14億不夠 內政部長林右昌同意協助

內政部長林右昌今天宣布苗栗地方關心的縣警察局異地重建案，內政部上個月已經核定補助14億元的好消息，但縣府估算經費還不足近...

桃林鐵馬道2025年全線通行 張善政今再推2.0優化工程

桃園市政府分5期活化桃林鐵路，打造成自行車路廊。市長張善政今天下午視察第3、4期完工成果，並宣布啟動第5期工程及「桃林2...

竹縣娃娃機店越開越多引學生流連 楊文科要加強查緝

新竹縣夾娃娃機店越開越多，不少夾娃娃機店以零食選物販賣機形式捲土而來，不但可以夾取零食、飲料，還可以夾娃娃換生鮮食品，吸...

新竹縣市交界柯湖金山便橋改建牛步 居民騎車往返心驚

新竹市金山里與新竹縣竹東鎮柯湖里之間有座跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，木製橋板構造老舊危險，新竹縣、市政府2021年曾會勘...

廢油變綠金！生質柴油領航者李義發今獲頒清大名譽博士

全球最大的生質柴油製造商，被稱為將廢油變綠金的生質柴油領航者李義發，今天獲頒清大名譽理學博士。他與清大有很深的淵源，畢業...

陳俞融直指社宅「越住越窮」 自備電器及公設電費傷荷包

台中市目前可入住社會住宅共7處，打出全國最優惠的租金折數方案，市議員陳俞融指出，民眾反映實際繳交各項費用加總，包括自備家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。