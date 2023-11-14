竹縣娃娃機店越開越多引學生流連 楊文科要加強查緝

新竹縣夾娃娃機店越開越多，不少夾娃娃機店以零食選物販賣機形式捲土而來，不但可以夾取零食、飲料，還可以夾娃娃換生鮮食品，吸引不少民眾前往消費。不過新竹縣議員鄭美琴就接獲家長反映夾到過期食品，恐危害健康，夜間也有學生流連夾娃娃機店的情形，盼相關單位重視。新竹縣長楊文科表示會責成產發、衛生、警察等局處加強查緝。

鄭美琴今天在議會質詢時指出，新竹縣內的夾娃娃機店越開越多，內容物也增加學生喜歡的零食，但有家長反映夾到過期食品恐危害健康，夜間也有學生流連的情形，希望相關單位加強把關。

縣議員吳旭智也說，家長也憂心夾娃娃機台內的物品，有無涉及不可私自販賣的醫療器材，或是妨害青少年身心發展的18禁商品，同時為了防止學童及青少年流連夾娃娃機店，希望店家能明訂禁止18歲以下學童入場，或18歲以下需家長陪同等，希望相關單位加強管理。

新竹縣產發處長陳偉志指出，查核選物販賣機，首先要確認機台是否經過經濟部評鑑為「非屬電子遊戲機」，並不得變更機台結構和玩法，其次必需為對價取物方式，也就是保證可夾到的商品不得低於市價的7成。

至於機台內部的商品控管，陳偉志表示，將視類別不同依食品安全衛生管理法、菸害防制法、兒童及少年福利與權益保障法、刑法、動物保護法、商品標示法、商品檢驗法等由相關法令主管機關查處，例如泡麵、零食過期等，相關食品由衛生局處置。

針對夾娃娃機內的零食過期，新竹縣衛生局長殷東成說明，業者如以自動選物販賣機販售食品，應定期巡檢機台內所販售的食品效期，如逾有效日期，則違反食品安全衛生管理法第15條規定，得處6萬至2億元罰鍰。

陳偉志也指出，夾娃娃機店並沒有年齡限制，但已商請新竹縣內270餘家業者在明顯處公告，呼籲12歲以下學童最好由家長陪同。

對於深夜駐足夾娃娃機店的學生，新竹縣警察局長林信雄表示，警察局少年隊和派出所將加強巡邏、勸導離開。