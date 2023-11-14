新竹縣市交界柯湖金山便橋改建牛步 居民騎車往返心驚

新竹市金山里與新竹縣竹東鎮柯湖里之間有座跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，木製橋板構造老舊危險，新竹縣、市政府2021年曾會勘拍板補助300萬元、拆除改建，但市議員段孝芳發現2年多過去改建遲無進展，便橋依舊開放通行，機車經過都會發出巨大的木板撞擊聲響，有通行疑慮，要求市府加速辦理。

市府工務處處長曾嘉文答詢回應，此案是由新竹縣竹東鎮公所代為統籌辦理便橋改建，並要向第二河川局申請跨河構造物許可，以利後續維護管理；市府會配合公務預算150萬元，經費部分沒有問題，至於工程發包進度，市府將向竹東鎮公所追蹤聯繫。

該座位於新竹縣市交界的柯湖金山便橋歷史悠久，據了解，早期為當地鄉親集資購料施工，歷史超過半世紀，搭載柯子湖溪河床上的便橋長約50多公尺、寬約1公尺半，可供行人、機車與自行車通行，鐵欄杆加上木板建造而成，經長年使用，有結構疑慮。

段孝芳說，這座便橋可從新竹市金山28街通往新竹縣竹東鎮，是地方往來捷徑，縣市政府曾在2021年會勘4次，認為仍有通行需求將攜手重建，還在兩側立牌警示強調具危險性。據了解，縣市政府各編150萬元補助，當時原訂2021年執行，但2年下來都還沒看到拆除重建，進度過慢。

「便橋為木板搭建老舊，通行相當危險。」段孝芳也提到，自己最近到現場觀察，便橋橋板破損嚴重、鐵欄杆也早已生鏽，因為橋梁使用車流量大，站在旁邊不過短短10分鐘就有17輛機車通行，機車通行時都會發出木板聲響，明顯有安全疑慮，如果真的發生意外，誰該負責？要求市府加速追蹤辦理。

新竹市金山里與新竹縣竹東鎮柯湖里之間有座跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，其實設有立牌禁止通行。圖／市議員段孝芳提供