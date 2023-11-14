全球最大的生質柴油製造商，被稱為將廢油變綠金的生質柴油領航者李義發，今天獲頒清大名譽理學博士。他與清大有很深的淵源，畢業後，任職於物理系專任講師5年，長期協助清寒的學生，今天舉行頒授典禮，許多當年的學生也到場祝福。

李義發1964年取得清華大學原子科學研究所物理組碩士，畢業後曾任清華講師，之後投入環保事業，創立承德油脂，成為國內規模最大的生質柴油製造商，產品行銷全球，推動能源轉型及永續發展。

清大校長高為元說，李義發當年創業時，相當辛苦，後來到歐洲申請油品認證，將危機變成轉機，成長的過程遇到不同的挑戰。多年來，幫助了許多清華年輕學子安心求學、實踐夢想。

推薦李義發成為名譽博士的清大理學院院長牟中瑜說，李義發創立的承德油脂回收全台各地的廢食用油，製造出獨步全球的優質生質柴油，將台灣的生質柴油產品推向國際市場，李義發今年86歲，但仍不斷研發生質柴油新技術及設備，並親自監督公司營運，以「不進則退」自勉，令人敬佩。

李義發回憶他59年前從清華畢業後留任助教，恰好恭逢核工系和數學系成立；之後擔任講師，又碰上物理系第一屆招生，「跟他們在一起，是我最最幸運的事！」今日獲頒名譽博士學位，李義發談到創業過程，他分享「失敗是成功之母」，不用怕失敗，總是會遇挫折，這些是人生的養分，「走錯路，才知道這條路是不對的」，這也是他多年來堅持的道理。

核工系校友、清華校友會前理事長許明德說，李義發老師治學嚴謹、教學認真，他今天特別代表所有李義發教過的學生來向恩師道賀。

李義發也熱情投入與支持清華的學術研究。細數清華幾個大型獎學金，包括「還願獎學金」、「逐夢獎學金」等，都是在李義發的大力支持下促成。他也率先認捐理學院「菁英獎學金」，帶動其他系系友定期定額捐款的風氣。