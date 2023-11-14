陳俞融直指社宅「越住越窮」 自備電器及公設電費傷荷包

台中市目前可入住社會住宅共7處，打出全國最優惠的租金折數方案，市議員陳俞融指出，民眾反映實際繳交各項費用加總，包括自備家具、公設電費支出，甚至比外面租房還多。議員陳俞融指市府當房東，不要變相讓市民「越住越窮。」

都發局長李正偉說，會研究朝二手家具媒合平台方向進行，讓市民不用花大錢買新家具。

議員陳俞融說，目前台中市社宅雖提供冷氣、窗簾、床架(無床墊)、衣櫥、流理臺、爐具、曬衣架、熱水器及燈具等設施設備。與租屋市場比起來，生活家具缺必須的洗衣機、冰箱、沙發、飲水機都缺少，租戶另外自費準備，對小資族市民來說，是筆非常大的開銷。

陳俞融指出，依照陳情民眾指出，住戶每月繳納的費用包括租金、承租汽機車位清潔使用費、水電及瓦斯費用還要分開按錶計收，若要網路還要自費申裝，平均每月要繳8801元，若加上購置家具費用，等於每個月要支付1萬多元的房租。另公設燈火通明到天明，造成公設電費比自用電費還高，根本越住越窮。

陳俞融說，外面租屋家具齊全，可以申請中央租屋補助2400元，加總後比社宅租金便宜。

陳俞融提到，北區社宅明年開工，市府應把握時間發包工程及進行土地點交程序，加速推動北區社宅進度。

李正偉說，北區肉品市場社宅用地將在明年6月由農業局移交都發局，7月拆除原有地上物，未來會編約50億預算推動1085戶北區社宅，明年如順利開工，創造北區不同風貌。