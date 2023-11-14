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頭屋鄉農會農村社區小舖17日開幕 9折優惠消費還有好禮

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉農會成立農村社區小舖11月17日開幕，當天提供9折優惠及多重好禮。圖／農業部農糧署北區分署提供
苗栗縣頭屋鄉農會成立農村社區小舖11月17日開幕，當天提供9折優惠及多重好禮。圖／農業部農糧署北區分署提供

農業部農糧署北區分署輔導苗栗縣頭屋鄉農會成立農村社區小舖11月17日開幕，也是全縣第13處，當天提供9折優惠及多重好禮，籲請消費者把握難得機會選購在地好物。

農業部加強推動農特產品銷售，提供在地生產者銷售平台，以差異性強化產品競爭力，並充分利用農會閒置空間，輔導頭屋鄉農會改造業務營業空間，以金融結合社區小舖打造複合式經營模式，農民至信用部存領款、保險部辦理農保、作物保險，及推廣部申請補助的地方，增設賣場空間。

農糧署北區分署指出，頭屋鄉農會因臨近國道1號頭屋交流道，周遭有鄉公所、衛生所、鄉民代表會、郵局等公家機關，又鄰近苗栗市，擁有廣大潛在消費族群，就近供應農產品、雞蛋等，方便民眾採購。

頭屋農會農村社區小舖是苗栗縣第13處農產品展售據點，17日開幕當天推出全店9折優惠促銷，前100名來店消費，不限金額送小禮物。另外，17日至11月30日期間，單筆發票消費滿500元，即可現場摸彩，禮品包括豆腐乳、酸柑茶包禮盒、湯鍋，或碗盤組等實用商品，數量有限、送完為止，

農會 農業部 保險

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