桃園立委選舉范綱祥質疑學歷 萬美玲：選舉公報真學歷

桃園市立委第4選區民進黨籍參選人范綱祥今天中午開記者會，質疑對手國民黨籍現任立委萬美玲在選舉公報上的美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學的學士學位，是沒有辦法通過教育部採認標準的假學歷。

萬美玲隨後反擊，強調公職人員選舉罷免法」 民國96年11月修法後，國外大學以上學歷要刊載在選舉公報學歷欄上者，必須是「教育部認可外國大學名冊」的學校，還要檢附我國駐外單位驗證的國外學歷證明文件，她每一次參與公職選舉，都依法繳交正式文件登記，並經由中選會審查確認准予刊登，選舉公報的學歷完全為真。

范綱祥認為，萬美玲從民國94年選議員到現在選立委，在公報上曾經列出來的大學以上學歷，沒有一個經得起專業實力的考驗，讓人質疑造假。選舉公報的學歷大家都看得到，他質疑萬美玲的美國學歷非真實學歷。

民進黨籍的市議員李光達、余信憲、黃家齊、黃瓊慧和市黨部執委朱智菁中午也到場聲援，認為萬美玲標榜自己關心教育，就應該說清楚美國學歷問題。

萬美玲強調，根據公職人員選舉罷免法第47條、公職人員選舉罷免法施行細則第15條、中選會選務字第0993100242號解釋文等規定，國外學歷要刊載在選舉公報學歷欄上，必須符合選舉罷法規定的兩要件：一、學校需是教育部認可外國大學參考名冊，二、必須並提供「駐外單位驗證國外學歷證明文件」。

萬美玲說，從民國94年至109年參與縣議員、市議員、立法委員等選舉，在選舉公報學歷欄上刊登的最高學歷一直是「美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學」，這所學校為「教育部認可外國大學參考名冊」的學校，畢業證書並由「駐芝加哥台北經濟文化辦事處」驗證證明文件，她依中選會規定申請，中選會也審查確認無誤後，刊登在選舉公報學歷欄上。