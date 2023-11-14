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暫時不回任檢察官！竹市前副市長蔡麗清新名片曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前副市長蔡麗清9月11月離職迄今。本報資料照
新竹市前副市長蔡麗清9月11月離職迄今。本報資料照

新竹市前副市長蔡麗清9月11日去職迄今2個多月，動向引發關注。蔡麗清今天向友人透露已經到台北的律師事務所擔任律師，並表示因為想趁年輕多歷練，暫時不回歸自己最愛的檢察官工作。至於未來是否回到新竹市，蔡麗清說「未來有無限可能」，不排除再換另一個身份回來，希望新竹市越來越好。

蔡麗清檢察體系出身，曾任法務部調部辦事檢察官、士林與高雄地檢署檢察官，以及高檢署檢察官，去年底獲新竹市長高虹安延攬，卸下檢察官身分擔任新竹市副市長，但上任9個多月，無預警「被離職」引發輿論話題，蔡當時低調表示「後會有期」。

蔡麗清離開市府2個多月，許多人關心她的動向，蔡今天早上傳訊給關心她的友人，內容提到「離開副市長工作後，走訪了許多地方，聽了很多建議，發現人生其實有許多不同面向，並且想趁年輕多歷練不同的工作，所以就暫時不回歸我最愛的檢察官工作，而是選擇走到天秤的另一端，擔任律師工作。」

蔡麗清訊息也提到，新的律師工作除了可以繼續發揮自己專業，擔任委託她的當事人的最佳化妝師，為他們保護權益、創造更多利益外，更會保留一些時間，來回饋跟幫忙她最愛的新竹市市民朋友們，而將來也不排除再換另一個身份、另一份可能回歸，感謝大家一直以來對麗清的支持和鼓勵，期待未來能給予更多的指導與協助。

蔡麗清也附上新名片證實自己11月起在台北市某律師事務所工作，她表示，也歡迎新竹市政府來法律諮詢，自己很願意幫忙。強調自己個人對新竹市有份濃厚情感，台灣就這麼大，未來也不排除會回到新竹工作。

據了解，今年9月一起離開市府團隊的新竹市政府文化局前局長錢康明上周六也曾現身新竹市眷村文化節活動，但行程低調並未與高虹安同台。蔡麗清也表示，錢康明今天也有致電關心她的新動向，自己也還是很關注新竹的議題、最近議會開議等動態，希望新竹越來越好。

新竹市前副市長蔡麗清目前到律師事務所擔任律師。圖／蔡麗清提供
新竹市前副市長蔡麗清目前到律師事務所擔任律師。圖／蔡麗清提供

蔡麗清

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