經費不是問題！林右昌視察頭份新興國小通學步道工程

為響應內政部國土管理署人本環境政策，苗栗縣頭份市新興國小提出後校門的通學步道改善計畫，爭取中央補助經費，並於今年7月底開工，內政部長林右昌今天上午到場視察並聽取簡報，他建議圍牆可再退縮以增加人行空間，並將工程延至路口一併改善。

新興國小後校門鄰接的道路狹窄，且校園圍牆緊鄰未加蓋溝渠，導致學童通行於馬路上與車爭道，相當危險，也無足夠的臨時停車空間供家長接送學童。校方提列通學步道改善計畫，將既有圍牆打除後退縮並新設通學步道，全案總經費550萬元，中央補助484萬元，工程已於今年7月28日開工，預計下月13日完工。

內政部長林右昌與國土管理署副署長徐燕興今天上午到場視察改善工程，苗栗縣長鍾東錦、縣議員陳光軒、曾玟學等多位地方民意代表也陪同並聽取簡報。

林右昌表示，苗栗縣今年有關校園周邊步道改善共13案、總經費3.4億元，中央補助達2.74億元，目前多在施工中改善中；另外，苗栗市、公館鄉兩案生活圈道路改善計畫，內政部也審查通過核定同意補助共1.7億元。

「經費不是問題！」他強調，往年相關計畫每年核定經費約5、60億元，內政部最新提列的永續人本環境改善計畫4年4百億元，明年起每年有1百億元補助經費，縣市政府可多加利用，多多提列計畫，經費是充足的。