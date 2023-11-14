竹市今年底最大規模徵才！16日免費拍證件照 台積電、力積電等大廠招手

新竹市今年底最大的徵才活動將於後天（16日）在新竹科學園區「尼尼生活館」登場，邀請包含台積電、力積電、智邦、米塔、寶雅等40家企業共襄盛舉，共釋出2108個優質職缺。活動現場提供免費簡易彩妝及證件照拍照服務，拍照完後可拿到照片及檔案供面試使用，名額有限，歡迎參與。

勞工處長黃錦源指出，此次徵才活動由勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心、國科會新竹科學園區管理局承辦，邀請半導體、科技、餐飲、旅宿、百貨零售、汽車、以及連鎖日常用品藥妝零售業等不同領域的知名廠商參與，提供多元豐富的職缺工作。

當天徵才廠商包括台積電、力積電、頎邦科技、全智科技、智邦科技、環球晶圓、宜特科技、台亞半導體、鴻海精密工業、米塔集團、寶雅等共計40家知名企業。新竹市長高虹安歡迎轉職、二度就業、中高齡與社會新鮮人等踴躍參與，迎接新未來。

新竹就業中心主任張嘉惠說，徵才活動現場還貼心安排「專業棚拍攝影」，現場免費提供簡易彩妝及證件照拍照服務，民眾拍照完後可拿到照片及檔案，並到有興趣的廠商攤位現場面試。

張嘉惠也提到，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90天以上的初次尋職者，提供尋職期間的就業協助，以及尋職津貼與就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元，歡迎運用台灣就業通報名或洽竹市就業中心。

勞工處指出，此活動相關職缺請參考職缺電子書，亦可至台灣就業通網站或洽新竹就業中心03-5343011。勞工處並預告12月14日也將於竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓（竹市東區龍山西路99號）舉辦「疫後改善缺工擴大就業徵才活動」，也歡迎民眾參與。