道路動線差、滿地菸蒂檳榔渣…她揭中壢火車站亂象 一票人狂點頭

有不少民眾每天會利用台鐵通勤，因此火車站的設備與環境非常重要。一名網友發文吐槽「為什麼中壢火車站可以爛成那樣？」，不僅前面的路沒修好，環境髒亂且行走動線差，引發大量討論。

原PO在Dcard發文指出，中壢火車站前方的道路施工很久還沒完工，馬路上有一大堆民眾隨手亂丟的菸蒂、檳榔渣，以及「雷打不動就是要躺路中間的街友」、「往公車站那條永遠都會有外勞站著不動」。原PO表示，馬路在施工走不了，騎樓的空間也超窄，「窄就算了，一半被拿來擺店面，剩下的一半又站人，每次都只剩下一個人的位置可以走」。

除了上述那些現象，原PO崩潰說「密閉空間不要有太重的味道不是基本禮儀嗎？」，表示常常在車站內聞到臭豆腐和香水的味道，直呼「我真的是快瘋掉了」、「有點公德心好嗎」，覺得整體環境讓人心很累。

貼文一出引發不少網友共鳴，「真的…每次搭火車回來都覺得自己到底為什麼會考來中壢（的學校）」、「中壢真的很像待開發城市，明明是直轄市裡的蛋黃區，卻超級像什麼落後地方，路邊一堆討錢的乞丐，地板超級髒交通還差」、「晚上經過附近那一帶真的有夠恐怖」、「中壢火車站真的很誇張，車站前面直接躺一堆街友，前面挖了多少年還沒好，然後永遠不知道為什麼走道都可以濕濕的，就算夏天一樣濕濕的」、「從國小看到現在都一直在修了！東改改西改改的，唯一改變的好像只有中壢火車站的廁所」。

本報之前曾經報導，為了因應桃園鐵路地下化暨捷運化的計畫，目前桃園共有3座既有車站，包括桃園、內壢和中壢車站正在改建中，預計施工至2029年4月才會通車。

桃園、中壢2大舊城區過去以火車站為中心衍生發展出市街聚落，經歷時代變遷，舊城區機能逐漸轉移導致沒落，老舊建築更被外界批評影響市容。為加速都更進度，市長張善政上任後陸續修訂「都更單元劃定基準」、「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」，並啟動「跨街廓都更容積調派專案」。

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