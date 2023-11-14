住宿式服務機構不足 補助調高 竹市民眾吃不到

新竹市議員鄭慶欽昨質疑，市民平均壽命81.72歲，非六都縣市最高，但全市住宿式服務機構量能竟是全台最後一名；市府衛生局長陳厚全回應，正籌畫新設立長照機構，長期不足背後有結構問題，包含租金貴等因素，未來將盤點利用舊校地，以BOT模式布建。

竹市今年7月起配合衛福部推動住宿式服務機構使用者補助方案，從6萬元調高到12萬，無排富條款，所有市民都適用。議員鄭慶欽昨認為，老人長照機構不足，市府美意恐「看得到、吃不到」。

鄭慶欽說，根據媒體評比，竹市老人長照、安養機構可供進住人數占老年人口比率，每萬人僅53.9，位居全台最後一名，應設法改善；雖然目前竹市有11個長照Ａ據點、99個長照B據點和49個C級巷弄長照據點，可提供6千家庭服務，但住宿機構長期不足，需先補齊量能，才能提供長輩就近服務。

陳厚全表示，長輩進入住宿式服務機構前，市府會先鼓勵使用社區長照服務，減輕家庭照顧負擔；長照機構長期不足背後，有租金貴等結構問題，東區沒住宿機構，多集中在香山區和北區，未來將盤點利用舊校地，以BOT等模式布建；照護員量能部分，目前與勞工局合作，透過職業訓練培育。