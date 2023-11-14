線形最佳化 台3線103K彎中彎 轉彎順多了

台3線苗栗縣三灣鄉路段103公里處「彎中彎」危險路段，公路局中區養護工程分局苗栗工務段最近完成線形改善，校正曲率半徑等，車友認為轉彎順多了，但台灣交通安全協會指出，當地條件還是相對不好，建議車友沉穩行駛通過比較安全。

台3線103公里三灣鄉大河村路段是車友口耳相傳的彎中彎，騎機車左右連續變換彎道，彎道曲率不一致，存在要改變姿態的過度期，事故迭有所聞，警方也設置區間測速執法，苗栗工務段採納台灣交通安全協會專家的意見，最近完成線形改善。

苗栗工務段長黃陳全說，103公里處由原先雙向4汽車道，調整成雙向各1汽車道、1機慢車優先道，因此有更大空間，根據台灣交通安全協會建議，校正曲率半徑，並加入緩和曲線，此外，檢查視距增加反應時間。

台灣交通安全協會指出，台3線103公里的條件還是相對不好，線形大概已經最佳化了，如果車友行經此處，放鬆心情，沉穩跟著線走，不要想著快速通過，應是相對穩定、有效率且安全的。

黃陳全表示，彎中彎線形完成改善，工務段會持續滾動式檢討評估成效，至於先前規畫加設700多公尺中央分隔島案，因台3線過去沒有先例，還有造成事故二度傷害之虞，先暫緩。