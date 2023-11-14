SRF進桃科 張善政：鄭文燦沒反對、簽「如擬」

3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區引發爭議，議員昨質疑SRF根本是以「再生能源」美化的焚化爐，中央推薦、強迫地方埋單，市長張善政回應，前市長鄭文燦和經濟部2度開會時並未反對，還在會議紀錄上簽核「如擬」，市府也想知道當初經濟部的推薦理由，比對如今是否還存在。

昨有媒體報導鄭文燦回應指出，不然會議紀錄要簽「退回」嗎？指出任內曾2年多都未核准，在經濟部推薦入園後，也未曾有任何一家取得環保營運許可，這也是地方把關權限，認為張善政不夠了解，不必把會議紀錄拿出來說嘴。

議員牛煦庭說，現在進駐桃科的SRF固體再生燃料發電廠，早在2022年就被揭露是焚化爐，他爬梳時間軸發現，前朝鄭市府一開始持反對，甚至修訂土管規定完善規範，經濟部卻橫柴入灶，以推薦方式要市府專案埋單，並啟動土管條例霸王條款，「前嚴後寬標準何在？」

「這是很奇怪的做法。」張善政表示，原來桃園規定桃科不能容納這種產業，市府表達反對立場後，經濟部卻開會以政策指導名義希望用專案進來，對市府壓力很大，鄭文燦在會議上未發言反對，經發局會後將會議紀錄「經濟部推薦業者專案進到桃科」做成決議，上簽給鄭確認，鄭即簽「如擬」。

牛煦庭說，會議紀錄應該公開，至少觀音人有權知情，「鄭文燦開後門就是觀音賣鄉賊」。

經發局長張誠表示，2018到2019年經發局堅持反對SRF進駐，當時業者想以汽電共生方式進來，經發局2020年還修法阻擋，如果經濟部沒有召開2次會議，現在不可能發生問題。

張善政表示，經濟部稱當時政策指導沒有效力，但市府確實是以推薦函當成入園基礎之一，當初經濟部推薦理由到底是什麼，市府需要知道，希望比對當初的理由是否還存在。