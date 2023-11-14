桃園火力電廠汰舊換新 遭質疑擴建

桃園市龜山國光電廠、蘆竹海湖長生電廠規畫新建燃氣機組，議員質詢時質疑，業者打著「汰舊換新」名義行擴建之實，桃園周邊加上新北共有14個大小火力電廠、汽電共生，已成錯誤能源政策的最大受害者。市長張善政回應，市府會嚴格把關，以總量管制原則，確保火力電廠的裝置總容量只減不增。

國光電廠現有一組48萬瓩的燃氣機組，2003年11月商轉至今，近期國光電廠提出擴建計畫，預計新增120萬瓩的機組；海湖長生電廠現有2部共90萬瓩的燃氣機組，分別在2000、2001年開始商轉，改建計畫預計興建一組110萬瓩燃氣機組。

國光和海湖電廠人員昨皆表示，這次計畫是更新改建，舊的機組之後一定會除役，「不會是擴建」，且雖然環評還沒過關，裝置總容量尚無法確定，但新機組效率更好，就算裝置容量增加，汙染會減少，請鄉親和議員放心。

議員牛煦庭在議會質詢時指出，2018年國光二期計畫重新辦理環評時，受到地方居民強烈反對，時任市長鄭文燦也主張「國光電廠不應擴建」，國光2019年自行撤案，如今國光改以汰舊換新的名義重新啟動此案，海湖長生電廠一樣以機組更新為理由，行擴建之實，令他十分痛心，將堅決反對擴建。

牛煦庭表示，桃園周邊已被14個大小火力電廠、汽電共生團團包圍，除了有大潭電廠，3個SRF發電廠還要進駐桃園，是錯誤的能源政策下最大的受害人，「桃園人為何要白白忍受軟土深掘？」市府應要求發電廠，若要更新機組需先拆後建，裝置容量只減不增。

張善政表示，部分電廠有汰舊換新計畫，但汰舊換新與擴建不同，他承諾市府會秉持總量管制為原則，以現在的總量為準，確保火力電廠的裝置總容量只能減少不能增加，並嚴格把關。