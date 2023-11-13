議員指住宿式長照機構不足 竹市：擬用舊校地新增

新竹市議員鄭慶欽今天說，竹市已調高住宿式服務機構補助，但轄內住宿式長照機構不足，民眾看得到、吃不到，市府應補齊量能。衛生局表示，將盤點舊校地新增長照機構。

新竹市議會今天進行單位業務質詢，無黨籍新竹市議員鄭慶欽指出，市府在今年7月起配合衛福部推動住宿式服務機構使用者補助方案，從最多1年新台幣6萬元補助提高至1年12萬元補助，無排富條款，但民眾根本「看得到、吃不到。」

鄭慶欽說，新竹市長高虹安日前在議會施政報告提到，新竹市的平均壽命為81.72歲，是非6都縣市最高，可說是長壽城市，但根據週刊調查，新竹市老人長照、安養機構可供住進人數佔老年人口比率，卻是全台最後一名，市府應提出因應之道。

鄭慶欽指出，目前竹市有11個長照A據點、99個長照B據點及49個C級巷弄長照據點，提供6000個家庭服務，但轄內住宿機構不足，認為市府應先將量能補齊，才能提供長輩就近服務。

竹市衛生局長陳厚全表示，在長輩進入住宿式服務機構前，會先鼓勵長輩使用社區長照服務，減輕家庭照顧負擔。

陳厚全說，新竹市的住宿式服務機構多集中在北區、香山區，東區沒有機構，未來將盤點利用舊校地，以BOT（民間興建營運後轉移模式）等模式新增長照機構。